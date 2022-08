43ª CIPM realiza reunião comunitária em Água Limpa, distrito de Jucuruçu

Na nanhã desta quinta-feira (04), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, acompanhada do Subtenente César Santos, comandante do 4⁰ Pelotão, e do Soldado Marcos Reis, esteve em visita a Água Limpa, distrito do município de Jucuruçu, o qual também integra a área de responsabilidade territorial da unidade, oportunidade em que se reuniu com moradores da localidade com a finalidade de discutir a segurança pública no distrito.

Na reunião, a comandante falou dos serviços que são prestados pela unidade e das diculdades enfrentadas, ouviu as demandas dos moradores e falou da importância da criação de um Conselho Comunicario de Segurança Pública no município de Jucuruçu, como instrumento de fomento à participação da população nas questões relacionadas à segurança pública. Segundo a Major Kelly Ravani, todos os distritos e a sede do município de Jucuruçu receberão a visita do comando da unidade para reuniões com pauta semelhante.