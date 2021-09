43ª CIPM realiza reunião comunitária em Piragi, distrito de Itamaraju

Sociedade



24 de set de 2021

Com o objetivo de estreitar ainda mais a relação da Polícia Militar com a comunidade interiorana e melhorar a prestação do serviço de segurança pública, a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, juntamente com o Tenente Amaral, o Subtenente Agnaldo e o Soldado Marcos Reis estiveram visitando o distrito de Piragi, em Itamaraju, na manhã desta quinta-feira (23), onde realizaram uma reunião comunitária com os moradores.

Na reunião em questão, em que se discutiu a segurança no distrito, a comandante ouviu opiniões e sugestões sobre o serviço que vem sendo realizado pela guarnição da ronda rural, falou sobre a missão da unidade e dificuldades enfrentadas na prestação do serviço, concitou os moradores a estarem se envolvendo um pouco mais com a segurança do distrito, denunciando ainda que anonimamente as ilegalidadades que por ventura presenciarem ou tomarem conhecimento.

Na semana anterior, com o mesmo propósito, o comando da unidade também realizou uma reunião comunitária em “Alho”, outro distrito do município. Um Conselho Comunitário de Segurança de Itamaraju está em fase de criação e, além dos bairros da sede, cada distrito terá direito a uma representação no referido conselho.

Por | 43ª CIPM