43ª CIPM realiza reuniões comunitárias em Itabrasil e Piragi, distritos de Itamaraju.

Publicado em 19 de ago de 2021 e atualizado às 16:46

Na manhã desta quinta-feira (19), uma comitiva da 43ª CIPM, composta por Major Kelly Ravani, comandante, capitão Sidney Oliveira, subcomandante, Subtenente Agnaldo Lima, comandante do 1⁰ Pelotão, e o Sargento Nogueira, esteve em visita ao distritos de Itabrasil e Piragi, localizados na zona rural do município de Itamaraju, para tratar da segurança nas duas comunidades.

Nas reuniões comunitárias realizadas, uma em cada distrito, a comandante ouviu as necessidades e sugestões, bem assim as opiniões apresentadas pelos moradores sobre o serviço de ronda rural que vem sendo executado pela unidade. Na ocasião, a major prestou alguns esclarecimentos e comunicou que as informações levantadas ajudarão na otimização do policiamento nas duas localidades.

A Major Kelly Ravani também falou da necessidade que há de uma maior participação dos moradores na segurança dos distritos e passou os números de contato da unidade para as pessoas estarem denúnciando as práticas ilegais que presenciarem.

A comandante tambem falou do Conselho Comunitário de Segurança que estará sendo criado e da importância deste ter um representante de cada bairro e de cada distrito do município de Itamaraju.

