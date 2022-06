43ª CIPM realizará a 8ª Corrida do Soldado, em Itamaraju

Na manhã desta sexta-feira (24), a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues confirmou oficialmente que a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar estará promovendo mais uma edição da Corrida do Soldado, no município de Itamaraju. O evento em questão, que tem caráter beneficente e é aberto à participação do público em geral, acontecerá no dia 28 de agosto (domingo), em comemoração à passagem do dia do Soldado, com largada às 07h30, no Quartel da 43ª CIPM/Itamaraju, onde os participantes percorrerão 5 (cinco) Km, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade.

A Corrida do Soldado é um evento que já se consolidou no calendário esportivo do município e da região. Anualmente atrai atletas e simpatizantes da corrida de rua de vários lugares, sendo a sua realização aguardada com muita expectativa pelos corredores. De acordo com a Major Kelly Ravani, as inscrições ocorrerão no período de 04 de julho a 18 de agosto de 2022. Os interessados que residem em Itamaraju poderão se inscrever na sede da 43ª CIPM/Itamaraju, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, ou em locais a serem credenciados pela organização. Já os interessados de outros lugares poderão se inscrever através do site www.sigoinscricao.com.br ou obter mais informações em contato com o número (73) 98849-6600 (Wath’s App).

A 8ª Corrida do Soldado terá limite participantes, sendo 100 (cem) vagas destinadas aos atletas de outras cidades e as demais para as pessoas residentes em Itamaraju. Os participantes entregarão à organização 03 (três) kg ou itens de alimentos não perecíveis, quando da efetivação da inscrição, no momento da retirada do kit-atleta, os quais serão revertidos em prol de instituições filantrópicas de Itamaraju. A Corrida terá premiação simbólica em dinheiro, troféus e brindes para os cinco primeiros colocados do Geral (masculino e feminino). Os três primeiros colocados da categoria Itamarajuense (masculino e feminino), além de troféus e brindes, também receberão uma premiação simbólica em dinheiro. Ainda serão premiados com troféus: os três primeiros colocados da categoria Militar (masculino e feminino), o primeiro colocado das categorias Master – 45 anos acima (masculino e feminino), o primeiro colocado da categoria Pessoa com Deficiência (Masculino e Feminino) e o primeiro colocado da categoria Juvenil – Sub 19 anos (masculino e feminino). Ressalte-se que todos os inscritos que concluírem o percurso receberão medalhas de participação.

“Depois de dois anos sem realizar a corrida por conta da pandemia, é com a alegria que confirmamos a sua realização e esperamos contar com a participação dos amantes da corrida de rua, que certamente farão uma verdadeira festa correndo pelas ruas de Itamaraju, movidos pela busca da qualidade de vida através do esporte, e pelo espirito de solidariedade, considerando o caráter beneficente do evento.”, disse a Major Kelly Ravani.