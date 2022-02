43ª CIPM recupera veículos com restrição roubado, carro é incendiado na tentativa de fuga, em Itamaraju

Destaque



Publicado em 4 de fev de 2022 e atualizado às 09:41

Nas primeiras horas desta sexta-feira (04), policiais militares do PETO da 43ª CIPM, após tomarem conhecimento de que dois veículos suspeitos deslocavam-se pela rodovia BR-10, de Itabela para Itamaraju, montaram uma barreira na entrada da cidade a fim de abordá-los.

Certo tempo depois, os militares avistaram os dois veículos, porém os seus condutores desobedeceram a ordem de parada.Então, a guarnição iniciou o acompanhamento dos veículos, mas um desses conseguiu evadir acessando um bairro da cidade.

O veículo que seguiu pela rodovia em alta velocidade, um Peugeot, placa QQQ9H53, com restrição de roubo, continuou sendo acompanhado e, já fora do perímetro urbano, o seu condutor perdeu o controle da direção, vindo a capotá-lo.

Com o acidente, o veículo foi tomado por chamas e o condutor foi localizado ferido nas imediações, sendo conduzido pelo SAMU ao HMI.

Ato continuo, uma guarnição do 1⁰ Pelotão localizou o veículo Fiat/Bravo, placa KYX-4420, com restrição de roubo, abandonado no bairro Canaã.

O condutor do Peugeot, que possui mandado de prisão em aberto, segue hospitalizado e, tão logo receba alta médica, será apresentado à Policia Civil para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.