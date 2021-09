43ª prende, em itamaraju, autor de furto praticado em Guarani, distrito de Prado

Destaque



Publicado em 25 de set de 2021 e atualizado às 17:16

Na manhã deste sábado (25), uma guarnição do 1⁰ Pelotão da 43ª CIPM, na Praça Castelo Branco, em Itamaraju, foi acionada por um morador de Guarani, distrito de Prado, informando que fora vítima de uma furto na sua residência, ocorrido pela madrugada, em que foram subtraídos uma carteira de bolso, contendo uma quantia aproximada de R$ 1500,00, e um celular iPhone 11.

Com imagens do circuito de segurança da residência da vítima e com o rastreamento do aparelho de telefonia furtado indicando que o autor se encontrava naquele momento no terminal rodoviário de Itamaraju, a guarnição começou a realizar uma varredura no local, flagrando o suspeito quando este tentava evadir-se ao perceber a aproximação dos policiais militares, deixando o aparelho sobre uma calçada, porém o mesmo foi alcançado e abordado.

Na abordagem, o autor ainda chegou a negar que tivesse praticado o crime. Mas, em diligência continuada, a guarnição deslocou-se até a sua residência onde recuperou um cartão bancário da vítima e uma parte do dinheiro que fora levado. Vítima e autor foram conduzidos ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde o procedimento legal de autuação foi adotado.