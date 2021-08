43ª CIPM realiza prisão por tráfico de drogas em Itamaraju

Destaque



Publicado em 15 de ago de 2021 e atualizado às 12:35

Na tarde de sábado (14), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), em ronda pelo bairro Liberdade, em Itamaraju, ao passar pelas imediações do BNB Clube flagrou um homem com uma mochila nas costas e em atitude suspeita.

A guarnição procedeu com a abordagem policial e, na busca pessoal, localizou no interior da mochila 288 (duzentos e oitenta e oito) pedras de crack e R$100,00 (cem reais) em espécie.

O autor, de iniciais W. F. S.”, recebeu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo, em seguida, conduzido e apresentado ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas.

Por | 43ª CIPM