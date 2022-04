473 anos de Salvador terá eventos no fim de semana

Em comemoração aos 473 anos de Salvador, celebrados no dia 29 de março, o final de semana será de boa música, na Praça do Campo Grande. Neste sábado e domingo (26 e 27), o local receberá uma reedição do projeto Bailes da Cidade, depois de dois anos sem celebrações, com a apresentação das principais orquestras do município. De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a ideia é proporcionar uma noite com músicas de todas as gerações, desde o foxtrote ao axé music, passando pelas décadas de 1960, 1970 e 1980, além dos ritmos nordestinos baião, xote e forró, sem esquecer dos boleros e das baladas românticas. No sábado, o revival começa às 17h30, com a apresentação da Orquestra de Câmara de Salvador, do maestro Ângelo Rafael; seguido da Orquestra Popular Maestro Paulo Primo, às 19h; e encerrando com a Orquestra Popular do Maestro Fred Dantas, às 20h30. No domingo, a apresentação será aberta mais uma vez pela Orquestra de Câmara de Salvador, às 17h. Logo depois, quem sobe ao palco é a Orquestra Popular do Maestro Sérgio Benutti, às 19h. Quem fecha a noite, às 20h30, é a Orquestra Popular Zeca Freitas.

Secretaria de Educação do Estado leva arte para as escolas

Em busca da promoção do protagonismo juvenil e incentivo à produção artística dos estudantes, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) está recebendo, através dos Núcleos Territoriais da Educação (NTE), a adesão das unidades escolares que pretendem realizar projetos artísticos e culturais na rede pública estadual de ensino. Para aderir, o gestor escolar deve entrar no site, verificar quais modalidades a comunidade escolar tem aptidão, preencher a documentação disponível no site e encaminhar para o NTE do município até o dia 8 de abril. Serão aceitos projetos ligados às seguintes modalidades: Festival Anual da Canção Estudantil (FACE); Artes Visuais Estudantis (AVE); Tempos de Arte Literária (TAL); Educação Patrimonial e Artística (EPA); Produção de Vídeos Estudantis (PROVE); Dança Estudantil (DANCE); Encontro de Canto Coral Estudantil (ENCANTE); Festival Estudantil de Teatro (FESTE) e Fanfarras Escolares (FE). De acordo com o coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da SEC, Marcius Gomes, os projetos possuem um potencial agregador para reunir de forma positiva a comunidade escolar nas unidades de ensino.

Seagri destaca Manejo Sustentável da Cabruca

Um novo momento no desenvolvimento do cacau no Sistema Cabruca. Foi assim anunciada a mais recente investida da Seagri no setor, no sentido de impulsionar o desenvolvimento do manejo do sistema Cabruca, visando o planejamento do uso dos recursos naturais, tendo em vista a manutenção e aumento da produtividade do cacaueiro, bem como a conservação e uso sustentável do agroecossistema, destacando a produtividade somada ao aumento de captura de dióxido de carbono (CO2) no ambiente, em ação de combate ao efeito estufa, em consonância com a Política de Agricultura de Baixo Carbono ABC+. O Sistema Agroflorestal Cabruca é constituído pelo plantio do cacau à sombra das grandes árvores da mata, o que conservou espécies arbóreas nativas importantes ao equilíbrio natural do bioma Mata Atlântica. O projeto que vem sendo desenvolvido pela Seagri desautoriza esse raciocínio, mostrando que, com bom manejo, a produtividade na Cabruca pode ser muito boa. E aos ganhos com o cacau, na Cabruca, ainda podem ser associados a rendimentos com a captura de carbono, explorando esse novo mercado que cresce pelo mundo.

Cachoeira recebe plano para turismo sustentável

Com o objetivo de desenvolver o turismo no Recôncavo Baiano e desenvolver ações em prol do trade turístico na Rota da Independência, o Sebrae está construindo o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) em Cachoeira, São Félix, Maragogipe e Santo Amaro. Este mês, a entidade concluiu a entrega do planejamento nos municípios de Cachoeira e São Félix. O Plano foi construído ao longo de um ano e, em Cachoeira, a expectativa é que o município seja reconhecido, até 2030, como um dos principais destinos turísticos do Patrimônio Histórico do Brasil. Para a prefeita Eliana Gonzaga, que recebeu o documento ao lado do chefe de departamento de Turismo do município, Cadu Morais, o PDTIS é importante, pois norteia o desenvolvimento do setor de forma integrada. “Os turistas, geralmente, fazem visita de um dia porque o município não possui estrutura. Temos um potencial enorme, sobretudo com o turismo rural, e esse plano é fundamental”, pontua.

Justiça determina que Brumado repare buracos na cidade

A pedido do Ministério Público estadual, a Justiça determinou que o Município de Brumado promova a reparação das vias públicas municipais e a manutenção da rede de drenagem pluvial. Além disso, o Município deve fiscalizar a destinação dos efluentes dos esgotos domésticos e encaminhar o plano de gestão dos reparos que serão feitos, a cada 20 dias, diretamente ao MP para acompanhamento das ações. As medidas para manutenção das vias públicas devem ser adotadas no prazo de 120 dias. Segundo a promotora de Justiça Paola Maria Gallina, autora da ação civil pública, em procedimento apuratório instaurado pelo MP ficou constatada a existência de pelo menos 66 pontos de rompimento de rede provocando a danificação do asfalto em diversos bairros. Na ação, a promotora de Justiça registra que nos locais em que tem havido a danificação no asfalto em razão dos “estouros de bueiros”, está ocorrendo o lançamento dos efluentes domésticos nas manilhas das redes municipais de drenagem de águas pluviais. “Por isso, elas não têm suportado a pressão e causado os buracos nas vias públicas”, ressaltou a promotora de Justiça.

Aiba tem contas do exercício de 2021 aprovadas

Os demonstrativos contábeis da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e do Instituto Aiba (Iaiba), referentes ao exercício 2021, foram apresentados aos associados durante as Assembleias Gerais Ordinárias, realizadas esta semana, na sede da instituição agrícola. Após o parecer favorável do Conselho Fiscal, as contas da entidade foram aprovadas por unanimidade pelos produtores presentes. Durante a assembleia, também foram ressaltadas ações institucionais, a exemplo da agenda para novos e atuais projetos, apresentação dos resultados de ações já realizadas, os preparativos para a 16ª edição da Bahia Farm Show, o cronograma da Operação Safra; programas desenvolvidos pelo Núcleo de Sustentabilidade; e projetos relacionados à Infraestrutura, que compreendem a construção e a manutenção de estradas e pontes em áreas produtivas. “Neste primeiro ano de gestão, preparamos nossa equipe para atender, da melhor forma possível, as necessidades do produtor. Para isto, foi implementado o novo organograma da instituição, sempre primando pelo planejamento e a transparência das ações”, destacou o presidente da Aiba, Odacil Ranzi.

ADESBA apresenta proposta para CREDIBAHIA em Juazeiro

O Centro Público de Economia Solidária Sertão do São Francisco (CESOL-SSF) recebeu este mês a visita do coordenador de Microcrédito e Finanças Solidárias da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo (SESOL), José Paulo Ferreira, para discutir sobre linhas de crédito, finanças solidárias e Fundo Rotativo. O encontro aconteceu na sede do Centro Público em Juazeiro e contou com a presença da coordenadora do CESOL-SSF, Aline Craveiro e do presidente da Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Estado da Bahia (ADESBA), Romário Meira. O debate possibilitou apresentar como sugestão a ADESBA, para a gestão do Programa de Microcrédito do Estado da Bahia (CREDIBAHIA). De acordo com a proposta, as ações serão operacionalizadas pelo Cesol Sertão do São Francisco e direcionadas aos empreendimentos do território.

Sesc e Fecomércio lançam projeto “1.000 Árvores”

Foi lançado esta semana o projeto “1.000 Árvores”, com o plantio de 3 mudas de Ipê Amarelo Mirim (Tecoma stans) na área verde da Casa do Comércio, em Salvador, pelas mãos do presidente da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros, do presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, e do vice-presidente da Fecomércio-BA e conselheiro Regional do Sesc, Kelsor Gonçalves Fernandes. Como uma das ações transdisciplinares em área verde, meio ambiente e sustentabilidade, o projeto “1.000 Árvores” consiste em um plano de arborização com espécies nativas, frutíferas e ornamentais em todas as unidades do Sesc na Bahia, com o propósito de reafirmar o compromisso do Sistema Fecomércio-BA com a sustentabilidade e bem-estar social. As mudas serão doadas pela mineradora Yamana, de Jacobina, e pela Prefeitura de Vitória da Conquista, através da Secretaria de Meio Ambiente, e também serão produzidas na unidade do Sesc em Santo Antônio de Jesus. A ação será realizada de forma simultânea nas unidades do Sesc em 10 municípios.

POUCAS & BOAS

. A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaurb), iniciou o cadastramento dos comerciantes informais que atuam dentro do Residencial São Francisco. A atividade é uma das etapas do processo de ordenamento urbano no local. Durante o trabalho aproximadamente 70 barracas receberam um selo de identificação e 45 comerciantes informais foram cadastrados. A ação continuará nos próximos dias até todos os comerciantes serem cadastrados.

. A Secretaria de Cultura (SecultBA) e Secretaria de Turismo (Setur) deram mais um passo à frente no fortalecimento do setor audiovisual e da economia da cultura no estado. O Projeto Bahia Estado Locação foi lançado e integra o conjunto de ações fomentadas pela Bahia Film Comission. O projeto prevê um conjunto de ações que irão incentivar a cadeia econômica e turística, destacando para dentro e fora do estado o potencial da Bahia como um polo para a produção audiovisual.

. Ainda dá tempo de aproveitar o desconto de 10% no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com placas de final 2, válido para quem quitar o tributo em cota única até hoje, dia 31/03. As informações estão disponíveis no site www.sefaz.ba.gov.br, Canal Inspetoria Eletrônica, ou via 0800 071 0071 e pelo email [email protected]

. Estão de volta os Cursos Livres em Dança da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Há vagas abertas em 22 modalidades de cursos como street jazz, ballet clássico, stiletto, dança aérea em tecido e dançado ventre. As aulas acontecem uma vez na semana, de segunda a sexta-feira, pela noite, ou sábado pela manhã. O investimento é de R$ 80 por matrícula mensal, ou R$ 30 a aula avulsa. Confira modalidades disponíveis em www.fundacaocultural.ba.gov.br.