4º Festival Gastronômico Esquina do Mundo é lançado em Arraial d’Ajuda

Com inscrições abertas, donos de estabelecimentos se preparam para oferecer nova experiência gastronômica

Promovendo o protagonismo da agricultura e pecuária regional, incluindo frutos do rio e do mar, um dos maiores festivais gastronômicos do Extremo Sul da Bahia lançou a sua 4ª edição. Trazendo o tema “O Campo Encontra o Mar”, o Festival Esquina do Mundo projeta as belezas naturais de Arraial d’Ajuda junto à tradição do turismo local em Porto Seguro e região.

O evento de lançamento do Festival foi realizado na noite de segunda-feira (1º), no espaço Le Fantastique Monde de Benjamin, no distrito de Arraial d’Ajuda, com a presença de personalidades que enaltecem as características patrimônio cultural gastronômico.

Na cerimônia de abertura, o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, destacou os resultados positivos das edições anteriores. “Da Costa do Descobrimento à Costa das Baleias, os festivais têm proporcionado grandes números. Em Arraial d’Ajuda, chegamos ao alcance de 4,5 milhões pessoas nas redes sociais e R$4 milhões injetados na economia. Turismo, gastronomia e desenvolvimento sendo fortalecidos”, pontuou.

O Esquina do Mundo é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com correalização do Sebrae, Senac e da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Conta ainda com o apoio institucional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia – EGG e TV Santa Cruz.

Alex Di Pasquale, presidente da Abrasel Costa do Descobrimento, celebrou o crescimento da entidade junto ao festival. “Precisamos fortalecer a gastronomia e o turismo, assim o desenvolvimento acontece também nos estabelecimentos participantes. Por isso, contamos com importantes parceiros que apoiam o espírito empreendedor”, pontuou.

Inscrições

Até o dia 21 de agosto, empresárias e empresários do segmento de alimentação podem escolher entre as categorias de Prato Principal, Drinks, Petiscos, Pizzas e Lanches, Sobremesas e Sorvetes. A inscrição é feita por esse link.

O Festival Esquina do Mundo será realizado entre os dias 1º e 15 de novembro. A programação completa vai ser divulgada nas redes sociais e páginas oficiais do evento.

SERVIÇO

O que: 4º Festival Gastronômico Esquina do Mundo

Onde: Arraial d’Ajuda – Bahia

Quando: 01 a 15 de novembro

Inscrições: 01 a 21 de agosto

Link de inscrição: no link

Regulamento: no link

Mais informações: @festivalesquinadomundo (Instagram)