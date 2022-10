5 podcasts baianos para acompanhar, se entreter e se informar

1. BahiaCast | Entrevistas | @bahiacast

O BahiaCast traz entrevistas com figuras públicas e baianas de diversos nichos. Influenciadores, cantores e diversos outros artistas soteropolitanos participam dos bate-papos descontraídos e repletos de reflexões. Com dicas práticas, informações e assuntos do cotidiano, as conversas abordam temáticas como arte, estilo de vida, música, política e críticas sociais.

2. O Que a Bahia Quer Saber | Informação | @correio24horas

O CORREIO foi pioneiro entre os veículos tradicionais baianos no lançamento de podcasts. Em 14 de agosto de 2017, a equipe esportiva do jornal lançou o Bate-Pronto Podcast, programa que analisa e avalia notícias de futebol, especialmente a dupla Ba-Vi.

Em março de 2020, mais um passo foi dado: foi lançado o podcast O Que a Bahia Quer Saber, noticiário diário sobre o estado. Sempre com uma agenda central, os conteúdos passeiam entre notícias de economia, política, comportamento e outros.

3. Bargunça Podcast | @barguncapdc

Desculpe a Bagunça! É assim que o podcast se apresentando, deixando claro que trará uma sequência de conversas sem roteiro e com temas livres. Os convidados são de diversos nichos, indo desde cantores baianos até jornalistas. Os apresentadores fazem questão de conseguir as histórias mais engraçadas das vidas dos entrevistados, assim como curiosidades ainda não vistas em outros locais.

4. Jutânio Pereira | Entrevistas | @coach.inteligencia

Com assuntos diversos, como empreendedorismo e espiritualidade, o podcast apresenta entrevistas com profissionais baianos que são renomados em suas diferentes áreas de atuação. Com papo informativo e descontraído, Jutânio aborda uma infinidade de conhecimento para que o público utilize em um cotidiano mais saudável e reflexivo – ou na busca do sucesso.

Alguns dos próximos convidados do podcast são Filipe Martins, fundador do app de entregas Giross (@giross.app), e Anna Paola Noya Gatto (@dra.annapaolagatto), mastologista e fundadora da Clínica da Mulher.

5. De Hoje a Oito | @programadehojeaoito

Magma e lâmina – ep 6

Ladeiras da memória – ep 5

Com leituras dramáticas de crônicas, contos e poesias, sonorização original e entrevistas, a nova série de sete partes mergulha no mundo literário de autores negros a partir de suas relações de gênero com a terra africana. Em cada episódio semanal, o autor e sua obra são apresentados e detalhados em arrepiantes narrativas afrodiaspóricas.

6. Seu Cuca | @seucuca.podcast

[youtube: LjgDSk2QOFk]

Sob o comando de Claudio Magrini e Sandro Dias, o novo podcast recebe convidados baianos para que falem de histórias hilárias e fatos curiosos de suas respectivas vidas.