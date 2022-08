5G terá cobertura em 10% a 15% da região urbana de Salvador, diz Anatel

A nova geração de internet móvel, o 5G, já está em operação em cinco capitais brasileiras e Salvador será uma das próximas a receber a tecnologia. Segundo o Superintendente de Outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Vinicius Caram, a nova rede será ofertada na capital já na próxima semana. Ele explica que, de início, incluirá uma zona entre 10% a 15% da região urbana, sendo o restante da capital atendida gradualmente em até quatro anos. Regiões beneficiadas devem ser decidias ainda nesta semana.

“Compete a Agência disponibilizar faixa de 3,5 GHz, que permite ativação do 5G puro – tecnologia sem interferência e, portanto, velocidade até 100 vezes maior que a rede 4G – em todas capitais brasileiras. O que está acontecendo é: a Anatel libera a faixa e dois dias depois as empresas já estão manifestando interesse em ativar. Acreditamos que Salvador já tenha seu sinal 5G ativo em agosto”, afirma.

Para o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz Moreira, que preside o grupo responsável pela limpeza da faixa por onde vão transitar os sinais de internet, a ativação será na terça-feira da próxima semana, dia 16 de agosto. Testes para detectar possíveis interferências no sinal começaram nesta terça-feira (9) e, caso o funcionamento esteja correto, a liberação da faixa para ativação do 5G será formalizada nesta sexta-feira (12).

É quando haverá reunião ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), setor de implantação do 5G. Apesar das afirmações, a Agência comunicou à reportagem que a definição sobre implantação do 5G em Salvador será cravada apenas após reunião.

As operadoras Claro, TIM e Vivo informaram que estarão à disposição para ativação assim que a Anatel liberar as faixas de radiofrequência.

Diretor de vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento evidencia que o prazo estabelecido pela Agência será cumprido pela operadora. Ele também explica sobre funcionamento para clientes. “Todos clientes que tiverem chip TIM com aparelho 5G vão ter o uso da rede da TIM 5G”, elucida. A empresa disponibilizará pacotes com maior latência – tempo gasto para o dispositivo receber resposta da torre de celular – e serviço de cloud gaming. Assim, jogos eletrônicos, a exemplo de Fortnite, já estarão salvos “na nuvem”, ao invés do dispositivo do usuário.

Quanto à cobertura, Talento destaca que o objetivo é cobrir a meta estabelecida pela Anatel, porém, a TIM tem sobre-elevado as metas, inclusive, em São Paulo, onde a finalidade era ter inicialmente cobertura de 10% e a operadora está atendendo todos os bairros da capital.

A Vivo comunicou que não tem informações sobre a ativação do 5G na Bahia, portanto, não foi informada à reportagem a previsão de aplicação da operadora no estado, assim como os bairros que serão contemplados e número de clientes com dispositivo adaptado à tecnologia na Bahia. “Podemos afirmar que a Vivo está pronta para ativar nas capitais caso haja viabilidade de liberação das radiofrequências”, destaca a operadora, em nota.

A fundação telefônica ressaltou que para acessar a internet móvel, é preciso possuir um aparelho compatível – a Vivo conta com 49 modelos em seu portfólio. Atualmente, a operadora possui cerca de três milhões de clientes com aparelhos compatíveis 5G em sua base. “A Vivo vem há anos preparando sua infraestrutura de rede, com bilhões em investimento, e dezenas de parceiros globais em tecnologia para iniciar a operação com a melhor arquitetura de rede possível”, afirma.

Já a Claro destacou que já está com a estrutura pronta para ativar a rede 5G+ em Salvador, aguardando apenas a liberação de uso do espectro pela Anatel e Gaispi. “Hoje, a Claro já possui cerca de 50 aparelhos com acesso do 5G+ em seu portfólio e estimula preços mais acessíveis para o consumidor, que pode adquirir um smartphone a partir de R$1.299, no plano pós-pago e com opção de parcelamento a longo prazo”, diz em nota. A lista de bairros que serão contemplados também não foi divulgada.

Assim como as outras operadoras, a Oi foi contatada, porém, não respondeu a solicitação de informações sobre o 5G no estado.

O que muda com o 5G?

Para as conexões, as principais mudanças com a chegada da nova tecnologia em Salvador podem ser explicadas, de forma básica, através da transformação de dois pontos: velocidade e latência. É isso que fala Tauan Souza, analista de tecnologia do Sebrae. “Hoje, com o 4G, um filme com qualidade FullHD tem download médio em 5 ou 6 horas. Com o 5G, você vai fazer o mesmo download em 5 ou 6 segundos. A latência é a troca de informação entre um servidor e qualquer aparelho. No 4G, ela é de 80 milissegundos, o que deve cair, no 5G, para 1 ou 2 milissegundos. Cai demais e você tem uma conexão muito mais estável, com qualidade muito maior”, afirma Souza.

A partir dessas mudanças e a interação entre velocidade e latência, o impacto é gigante, ainda de acordo com o analista. Todo o cenário digital vai se alterar com a chegada do 5G e, se falamos hoje em lentidão em troca de fotos de alta qualidade pelo celular e temos dificuldade em transmissões de filmes, com essa tecnologia isso deixa de existir.

Para as empresas e os negócios, as transformações também são notáveis. Como ferramenta, o 5G viabiliza a chegada de outras tecnologias, que devem ter muita influência nos mundo dos negócios. “Há um desdobramento muito grande nos mundo dos negócios, que passa a ser um ambiente com diversas possibilidades, um mundo em construção. Não dá para enumerar quatro ou cinco impactos, poderia passar um dia inteiro falando sobre. A partir de agora, tudo muda”, fala ele, prevendo o surgimento de novos negócios com o 5G.

Para o secretário municipal de Tecnologia e Inovação (Semit), Samuel Araújo, a quinta geração de internet móvel, também vai atrair naturalmente, para a capital baiana, as empresas que disponibilizam os serviços de última geração para os cidadãos, e que a prefeitura pretende atuar como um incentivador através de políticas públicas.

“Na hora que a gente implantar o 5G, a própria matriz das empresas privadas trarão os serviços tecnológicos para a capital. A prefeitura tem uma série de incentivos e pretende ajudar essas organizações com políticas públicas. Isso vai aprimorar principalmente as startups no desenvolvimento de novas soluções”, destaca o secretário.



5G deve estar disponível em janeiro para Feira de Santana e junho para Itabuna, Conquista, Lauro, Juazeiro e Camaçari

De acordo com a Anatel, a partir de 1º de janeiro de 2023, a liberação para uso na faixa de 3,5 GHz se dará nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 500 mil habitantes. Assim como, a partir de 30 de junho de 2023 nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes.

Neste caso, a cidade de Feira de Santana (624.107 habitantes), se apta conforme critérios da entidade, receberá a tecnologia na região. Já Vitória da Conquista (343.643), Camaçari (309.208), Juazeiro (219.544), Itabuna (214.123) e Lauro de Freitas (204.669) poderão receber as torres ao final do primeiro semestre de 2023. As informações sobre número populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Depois das capitais em 2022, cidades acima de 500 mil devem ser limpas até o começo do ano e as empresas com certeza terão interesse em ativar antecipadamente do que esperar o prazo, que é 2025. […] Feira de Santana e, posteriormente, Vitória da Conquista e Camaçari não existe nenhum impedimento para entrada do 5G no estado. É questão de cronograma”, diz Caram.

A reportagem entrou em contato com todos os municípios citados acima para entender expectativas e como a infraestrutura da cidade está organizada para o 5G. Somente a prefeitura de Vitória da Conquista respondeu comunicando que aguarda orientação da Anatel em caso de auxílio municipal.

Além das principais cidades no interior baiano, o 5G será ofertado a partir de 30 de junho de 2024 nos municípios brasileiros com população igual ou superior a 100 mil habitantes e, a partir de 30 de junho de 2025, em pelo menos 75% dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 mil habitantes. Só em 2026 a tecnologia estará disponível para os demais municípios.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro