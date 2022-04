64% das pessoas pretende comprar presentes de Páscoa, aponta pesquisa

R$ 215. Essa é a média a ser desembolsada por quem pretende comprar presentes de chocolate para a Páscoa, este ano. O domingo de Páscoa está próximo e o levantamento da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) mostra que 64% das pessoas pretendem comprar na data comemorativa. Isto equivale a 110 milhões de brasileiros.

O Gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto explica que, as compras para a Páscoa, são uma boa chance para o varejo se recuperar dos impactos sofridos durante a pandemia.

Entre os presenteados, os filhos são os principais, que receberão presentes de Páscoa de mais da metade dos clientes das lojas de chocolate. Depois, vêm a esposa e o marido, a mãe, os sobrinhos e os próprios compradores.

Daniel Sakamoto, da CNDL, ainda relata que o estudo aponta para um fator importante: 83% dos consumidores pretendem pesquisar os preços antes de ir às compras. Isso porque a diferença entre as lojas costuma ser significativa. Por outro lado, ele diz que é preocupante a possibilidade de algumas pessoas serem imprudentes e acabarem endividando. Por exemplo, 30% delas vão colocar a mão no bolso, mas possuem contas em atraso. E mais de 60% dessas pessoas já estão com o nome sujo.

Quanto aos presentes escolhidos, quase 60% ainda prefere os ovos de Páscoa industrializados. Cerca de 50% optam pelos bombons ou caixas de chocolate também industrializados. Os ovos artesanais são a escolha de quase 40% dos clientes. 33% vão atrás das barras de chocolate caseiras ou artesanais.

A pesquisa foi adiante: apontou que a maioria dos compradores de produtos para a Páscoa vão pagar à vista, seja no dinheiro ou no cartão de débito. 34% pretende pagar no cartão de crédito, parcelado. A média deve chegar a quatro prestações. O local de compra? Quase 60% vão aos supermercados, para observar os preços, a qualidade dos produtos ou as promoções.

E, para confraternizar com amigos e familiares, mais de 60% pretendem comemorar em casa. Outros 30% vão participar de “amigo secreto” da Páscoa.

