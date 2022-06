7 características dos corgis, cachorros preferidos da Rainha Elizabeth

Nesta quinta-feira (2/6), o Reino Unido vai parar para o Jubileu de Platina da Rainha, festa que celebra nada menos que 70 anos de reinado de Elizabeth II. Embora as comemorações oficiais ocorram de 2 a 5 de junho, algumas homenagens já apareceram por aí, como o desfile de welsh corgis no Canadá em 22 de maio.

O evento ressaltou a fofura da raça de cachorros preferida da Rainha da Inglaterra. Desde jovem, ela conta com cachorros corgis na família e adora passar um tempinho com eles. Afinal, ela é uma grande fã de animais, com preferência por cavalos e cachorros, mas um apreço divertido de ver por cisnes e até pombos.



Rainha Elizabeth II com Corgi A rainha Elizabeth II ganhou o primeiro corgi aos 18 anos

Getty Images

Rainha Elizabeth e Corgis Ao longo da vida, ela foi tutora de mais de 30 cães da raça

Anwar Hussein/Getty Images

Rainha e Corgis A maioria dos filhotes era descendente de Susan, a primeira cadelinha da monarca

Getty Images

Rainha Elizabeth II e cachorros A rainha Elizabeth caminha com os doguinhos diariamente

Reprodução/ Twitter

1. Cardigan e pembroke

Antes de começar, é importante explicar que o nome oficial da raça é welsh corgi e existem dois tipos: cardigan e pembroke. A principal diferença visual entre eles é que cardigans têm caudas compridas. Mas eles também possuem corpos maiores e orelhas mais arredondadas. Do outro lado, o pembroke tem orelhas menores e pontudas, e são os bichinhos que desfilam no Palácio de Buckingham.

2. Pocinho de amor

Os pembrokes são bem companheiros e adoram estar perto dos tutores, mas continuam sendo muito independentes e gostam de momentos de tranquilidade. Eles costumam se afeiçoar rapidamente e são ótimas companhias para adultos e crianças, por serem muito amigáveis.

3. Digno de realeza

A guarda da Rainha não é nada perto dos corgis que ela tem de estimação. Isso porque essa raça, embora pequena, é ótima em formar cães de guarda. São animais muito inteligentes, que aprendem facilmente os comandos e costumam ter um pé atrás com estranhos.

4. Pequeno Flash

Embora sejam pequenos e tenham pernas curtas, os corgis são muito ágeis. Eles adoram se movimentar e fazem isso com rapidez, o que os torna ótimas companhias para caminhadas e talentosos em esportes como agility (circuito de obstáculos) e herding (pastoreio esportivo).

5. Pelo para todo lado

Parte do motivo de serem tão fofinhos, é que esses pets possuem uma pelagem dupla. Mas isso pode ser um pesadelo para quem limpa a casa, porque eles soltam muito pelo. Uma dica para diminuir essa queda espontânea é escovar os pelos dos pembrokes todos os dias.

6. Frio x calor

Esses animais costumam viver bem nas baixas temperaturas por conta da dupla camada de pelos. Porém, quando o calor volta, é preciso ter atenção para que eles se mantenham hidratados e em locais mais frescos. O ideal é que vivam dentro de casa com os donos e, assim, também desfrutem do frescor das áreas internas.

7. Pequenos e compridos

Os corgis são pequenos, mas costumam ser bem compridos. O corpinho deles lembra bastante os da raça dachshund (salsichinhas) e costumam medir, pelo menos, duas vezes a altura desses animais.

