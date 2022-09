7 de Setembro: “Imbrochável” supera termos como pátria e família no Twitter

Durante as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, no último 7 de Setembro, Jair Bolsonaro (PL) ficou mais uma vez em evidência nas redes sociais após apoiadores em diversos estados tomarem as ruas em manifestações de apoio ao presidente.

Segundo levantamento realizado pela vert.se, o candidato à reeleição pelo PL teve mais de 34 milhões de interações no Instagram nesta semana. Já no Twitter, estudo da Vox Radar mostra que simpatizantes de Bolsonaro foram os que mais utilizaram as redes para comentar o 7 de Setembro. Dos cerca de 100 mil perfis que abordaram a data, 24% mostraram apoio ao presidente, enquanto 20% dos usuários demonstravam tendências de esquerda.

Contudo, um dos termos mais relacionados ao presidente pouco tem a ver com a comemoração do 7 de Setembro. A palavra “imbrochável”, usada por Bolsonaro em seu discurso em Brasília, foi o segundo termo mais citado no Twitter, em mais de 27 mil posts, ficando atrás apenas de “Independência”.

Após o presidente puxar o coro de “imbrochável” depois de beijar Michelle Bolsonaro, o termo viralizou no Twitter, e ficou a frente de palavras como “bicentenário”, “brasileiros”, “bandeira”, “pátria” e “família”.

O bicentenário da Independência do Brasil foi lembrado em cerca de 4,8 mil tweets, enquanto os brasileiros foram citados em 2,6 mil publicações, mesmo número de vezes da palavra bandeira, um dos principais símbolos do 7 de Setembro. Pátria e Família, dois dos principais lemas de apoiadores de Jair Bolsonaro, apareceram em apenas 2,1 mil e 1,3 mil publicações respectivamente.

