7 de Setembro: veja onde os caminhoneiros se concentrarão em Brasília

Após uma série de reuniões e planejamentos, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) decidiu que caminhões não poderão entrar na Esplanada dos Ministérios ou se aproximar do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o feriado de 7 de setembro.

A intenção é evitar que manifestações como as de 2021 ocorram. Na ocasião, grupos bolsonaristas furaram o bloqueio da polícia e se aproximaram da Suprema Corte. Os caminhoneiros ficaram no local por cerca de uma semana, provocando tensão na Praça dos Três Poderes.

Assim, alguns dos pontos a serem ocupados pelos caminhões desta vez serão o Parque da Cidade; o Parque Leão, no Recanto das Emas; e a Granja do Torto. A expectativa da Secretaria de Segurança para este ano é que o público de caminhoneiros seja menor do que o registrado em 7 de Setembro de 2021 em Brasília.

O bloqueio na Esplanada estava previsto para começar começar às 17h desta terça-feira (6/9), mas após cerca de 10 caminhões entrarem fazendo buzinaço na via, por volta das 20h30 desta segunda-feira (5/9), a Polícia Militar do DF (PMDF) decidiu antecipar a operação.

Trânsito O Departamento de Trânsito (Detran-DF) vai promover intervenções no tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios e áreas adjacentes até a dispersão total do público após o evento. Serão montados cinco Pontos de Controle de Trânsito (PCTrans) e os agentes de trânsito vão trabalhar para assegurar a mobilidade urbana daqueles que vão prestigiar a comemoração e manter as vias da Esplanada livre de quaisquer obstáculos que possam comprometer a realização e a segurança do desfile.

A SSP-DF orienta que os espectadores estacionem no Setor Hoteleiro Norte, no Palácio do Buriti ou no Tribunal de Contas do DF (TCDF). Os agentes farão o controle de travessias de pedestres ao longo do evento, para garantir a segurança deles, além de impedir o acesso à área do desfile pela via S1 de veículos de som ou de qualquer outro veículo que possa trazer transtornos ao trânsito e insegurança aos usuários da via.

As vias S1 e N1 estarão bloqueadas da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4. No túnel da Cúria Metropolitana de Brasília, ao lado da Catedral, o trânsito da via S2 em direção à S1 será interrompido.

A via S2 terá trânsito livre para os veículos até a altura do Itamaraty, de onde os veículos serão desviados para a S3. A S2 ficará bloqueada no trecho que passa pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e Procuradoria-Geral da República até chegar à via L4 Sul. O tráfego na S2 será controlado pelas equipes do Detran durante todo o evento. Na alça de acesso do Eixinho Sul à Rodoviária será permitido somente o tráfego de ônibus de linha.

Estacionamento A população deve se atentar para os locais de estacionamento permitidos: Anexos dos Ministérios na S2, S3 e N2, SBS, SAUS, SAUN, SBN, Plataforma superior da Rodoviária e Setor de Diversões Norte e Sul. Táxi e transporte por aplicativo serão orientados para que o desembarque seja feito na plataforma superior da rodoviária.

Não será permitido estacionar ao longo da via S2 e do Buraco do Tatuí. Apenas nos anexos do Ministérios, pelas vias S3 e N2.

Megaesquema de segurança A SSP-DF preparou um megaesquema para que as comemorações relativas ao Dia da Independência transcorram de forma pacífica em Brasília. O tradicional desfile cívico-militar ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, que estará fechada para o trânsito de veículos. O evento está marcado para começar às 8h.

Durante todo o dia será proibida a circulação de drones no espaço aéreo da região. O monitoramento da movimentação na Esplanada ocorrerá em tempo real, por meio de câmeras de vídeo e redes sociais.

As forças de segurança esperam grande público, principalmente formado por simpatizantes do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que tem inflamado apoiadores a participarem do ato.

A PMDF fará linhas de revista pela Esplanada para impedir que os espectadores do desfile e manifestantes entrem com armas de fogo e objetos que possam ser utilizados para eventuais agressões ou depredações.

Veja os itens proibidos:

Fogos de artifício e similares Armas em geral Apontador a laser ou similares Artefatos explosivos Sprays e aerossóis Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras, cartazes etc. Garrafas de vidro e latas Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que tenham aparência de arma de fogo Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas) Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24 horas da Operação, pela PMDF e/ou SSP/DF e/ou GDF A Cavalaria, o BPCães e Bope estarão posicionados em locais estratégicos para reforçar o esquema de segurança na Esplanada. A SSP vai instalar a estrutura denominada Cidade da Segurança, em frente ao Museu da República, para abrigar comandos móveis das corporações, servir como ponto de apoio às tropas especializadas e disponibilizar assistência médica. A Esplanada ainda terá mais dois lugares para atendimento de saúde: próximo ao Ministério da Previdência e na Cúria da Catedral.

O post 7 de Setembro: veja onde os caminhoneiros se concentrarão em Brasília apareceu primeiro em Metrópoles.