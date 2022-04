74% dizem que Doria fez menos por SP do que o esperado, aponta Datafolha

Pelo menos 74% dos paulistas acreditam que João Doria (PSDB) fez menos pelo Estado de São Paulo do que se esperava, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 8. Outros 16% dizem que o ex-governador fez o esperado, e 6% afirmaram que ele realizou mais do que previam. O levantamento também questionou os entrevistados sobre o nível de confiança em Doria – 45% disseram confiar “às vezes” nas declarações do tucano, enquanto 42% nunca confiam e 11% sempre acreditam. Doria deixou o governo estadual no último dia 31 para concorrer à Presidência da República nas eleições de outubro. A administração dele foi avaliada positivamente por 23% dos entrevistados. Outros 36% consideram a gestão ruim ou péssima, enquanto 39% responderam “regular”. O Datafolha ouviu 1.806 pessoas em 62 municípios entre terça e quarta-feira, 6. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outro levantamento, divulgado pelo instituto nesta quinta-feira, mostra que Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 29% das intenções de voto. Márcio França (PSB) tem 20%, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 10%, e o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%. Em um cenário sem França, o petista segue na frente com 35% dos votos, seguido por Tarcísio e Rodrigo, ambos com 11%.