84% da energia do país virá de fonte renovável em 2022, estima governo

Uma projeção feita pelo Ministério de Minas e Energia indicou que, até o fim do ano, quase 84% da oferta de energia elétrica no Brasil virá de fontes renováveis.

A previsão está na edição mais recente do Boletim Mensal de Energia, que traz dados do mês de junho e foi comentada pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU.

De acordo com o relatório de junho do Ministério de Minas e Energia, o preço da energia elétrica registra alta de 16% na comparação com o ano passado. E a expectativa da assessora de Assuntos Regulatórios do ministério, Agnes Aragão, é que a política energética brasileira deixe os reajustes na conta de luz gradativamente mais baixos.

O Boletim Mensal de Energia mostra, ainda, que a demanda por eletricidade permaneceu estável em junho. O consumo residencial cresceu 0,4%, e o industrial, 1% no mês. A oferta de energia hidráulica aumentou quase 11%, mesmo com a queda de 20% na importação da usina de Itaipu.

Já a produção de petróleo teve redução de 2,5% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado.

