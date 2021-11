8ª COORPIN em Teixeira de Freitas e outros municípios receberão novos investigadores da Polícia Civil

Giro no Mundo



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 00:21

Em Cerimônia no Edifício-Sede, 39 servidores do concurso de 2018 foram designados para unidades de cinco Departamentos e a Acadepol

Quatro Departamentos, a Academia da Polícia Civil (Acadepol) e a Central de Flagrantes de Salvador tiveram reforços nos seus efetivos, com a designação de 39 investigadores, nesta quarta-feira (10). Durante a cerimônia, que contou com a presença da Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, e demais gestores, no Edifício-Sede da Instituição, na Piedade, os novos policiais civis conheceram suas primeiras lotações.

No Departamento de Polícia do Interior (Depin), 13 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) terão novos investigadores, a exemplo dos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Teixeira de Freitas e Seabra. Em Salvador, os servidores foram designados para os Departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), a Academia da Polícia Civil (Acadepol) e a Central de Flagrantes.

A Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito destacou o novo momento da Polícia Civil. “Estou muito feliz com o fato de ter participado da trajetória desses novos investigadores, desde a minha gestão na Acadepol, até a designação hoje. Os servidores aprovados no concurso de 2018 iniciam suas jornadas, justamente em uma nova fase da Polícia Civil, marcada pela implementação de novas tecnologias, construção de novas Delegacias e fortalecimento da inteligência policial”, comentou.

Entre os novos investigadores, o José Janiel Santana dos Santos, designado para a Delegacia Territorial (DT) do município de Pedro Alexandre, unidade coordenada pela 18ª Coorpin / Paulo Afonso, afirmou seu sentimento de pertencimento. “Existe um significado especial para eu ter chegado até aqui. A Polícia Civil tem uma representatividade na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e eu poderei contribuir para a segurança pública em uma região onde já tenho um convívio”, pontuou.

