8ª Coorpin realiza ação solidária para as vítimas das fortes chuvas de Itamaraju

Publicado em 23 de dez de 2021 e atualizado às 19:48

Kits com toalhas, lençóis e cobertores foram distribuídos por policiais da Coordenadoria

As equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) distribuíram, nesta quinta-feira (23), donativos para famílias vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Itamaraju, no início deste mês.

Os policiais entregaram roupas, calçados, produtos de higiene e mais de 30 kits contendo lençóis, cobertores, fronhas, toalhas.

A coordenadora da 8ª Coorpin / Teixeira de Freitas, delegada Valéria Fonseca Chaves, reforça a importância da união de todos. “Desejo que este gesto amenize o sofrimento destas pessoas e que incentive outros cidadãos a colaborarem com estas famílias. Em nome da 8ª Coorpin, eu agradeço a todos que colaboraram para esta ação acontecer”, comentou.

A Polícia Civil se solidariza com aqueles que tiveram suas perdas nas regiões atingidas pelas chuvas, no interior da Bahia. Uma caixa coletora para doação de alimentos não perecíveis, roupas e materiais de higiene será colocada na recepção do Edifício-Sede da Instituição, na Praça da Piedade, no Centro de Salvador.

A ação solidária conta com o apoio da delegada-geral Heloísa Campos de Brito e a direção do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Ascom-PC / Tony Silva