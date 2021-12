8ª Coorpin realiza apreensão de armas de fogo e munição

Crime



Publicado em 23 de dez de 2021 e atualizado às 13:52

Na noite do dia 22.12.21, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas, dando continuidade as operações semanais noturnas realizada pela Equipe do CATI/SUL juntamente com a equipe de S.I da 1DT de Teixeira de Freitas, realizaram rondas e abordagens em diversas ruas do Bairro Liberdade I, II e Timotão.

A equipe da 1DT já realizava uma investigação a cerca do furto e receptação de armas, as quais poderia ser utilizadas em homicídios. Neste sentido, foram verificados algumas endereços, possíveis local de venda de droga e guarda de armas, dentro esse locais, estava o imovel localizado na RUA CHILE, B LIBERDADE I, nesse endereço havia a suspeita e denuncia que o individuo CABOCO, estaria escondendo armas, e Drogas.

Diante do fato as equipes diligenciaram até o local, onde a equipe do CATI ao entrar pela porta da frente percebeu que o imovel estava aparentemente abandonado, e a garagem completamente aberta.

Ao adentrar no imovel, percebeu-se que a casa estava devassada, sendo assim, foi verificado que em um dos quartos a cama não estava mexida, e ao levantar o colchão foi encontrado uma arma de fogo, tipo revolver e um pedaço de droga com aparência de ser cocaína, além de 24(vinte e quatro) munições de arma de folgo, 10 de revolver calibre .32 e 14(quatorze) de revolver calibre .38.

No guarda-roupa foi encontrado os documentos do nacional T. B. S. suspeito de ser o proprietário dos materiais apreendidos. Outras pessoas foram abordadas nas Ruas CAMBOJA, CEU AZUL, ARUEIRA, mas nada de ilícito foi encontrado.

Fonte: CATI SUL