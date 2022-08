90% dos clientes conectados fazem operações financeiras pelo celular

Quase 90% dos brasileiros com acesso à internet fazem transações financeiras apenas pelo celular. Isso é o que aponta um estudo da Kantar IBOPE Media, que analisa a relação das pessoas com o mundo das finanças.

Além disso, 39% das pessoas levam em conta a facilidade de utilização do aplicativo ou internet banking na hora de mudar de banco.

O levantamento também mostra que o público aderiu de vez às facilidades oferecidas por soluções tecnológicas, como o Pix. Em dois anos, 89% da população conectada usa a funcionalidade. Segundo dados do Banco Central, só em julho deste ano, foram movimentados mais de R$ 933 milhões pelo Pix.

Sobre as criptomoedas, que são as moedas digitais, a pesquisa mostra que elas são as principais escolhas de investimento da atualidade. Mais da metade do público consultado afirma que está disposta a investir e negociar em moedas digitais. O perfil desses investidores é de pessoas novas: entre 18 e 34 anos. É importante lembrar que esse tipo de transação não é regulamentado pelo Banco Central e que na compra e venda dessas moedas, as partes assumem todo o risco associado.

Os investidores que são clientes de empresas digitais ainda preferem fazer isso por meio de bancos tradicionais, quase 80%. As corretoras especializadas também são vistas como boas opções pelos usuários, com 44% das escolhas.

Economia Brasília Sâmia Mendes – GT Passos Beatriz Albuquerque – Repórter da Rádio Nacional PIX Bancos Clientes