A 5 dias da eleição, Lula se reúne com empresários em São Paulo

São Paulo e Brasília — A menos de uma semana do primeiro turno das eleições 2022, o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, nesta terça-feira (27/9), em um jantar com empresários do grupo Esfera Brasil. O encontro ocorre na casa do fundador do grupo, João Camargo, localizada no Morumbi, bairro na zona sul de São Paulo (SP).

O petista chegou ao evento por volta das 19h30, acompanhado da esposa Rosângela Silva, a Janja. O candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também participa da reunião.

Já chegaram ao encontro os executivos Michael Klein, da Casas Bahia; Luiz Carlos Trabuco Cappi, do Bradesco; Rubens Ometto, da Cosan; Martha Leonardis, do BTG; Salo Seibel, do grupo Léo Madeiras, e Roberto Justus, empresário e apresentador de televisão. O filósofo Silvio Almeida e Gabriel Galípolo, da campanha de Lula, também participam da reunião.

O evento deve reunir 40 empresários de diferentes segmentos, entre os 48 participantes do grupo. O público é maior que o mobilizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O atual chefe do Planalto se reuniu com líderes do setor em 23 de agosto, também no apartamento de Camargo.

O Esfera Brasil se apresenta como uma organização de empresários independentes e apartidários. O grupo já se reuniu com outros políticos do PT, entre eles a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Alexandre Padilha (SP), o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. O jantar desta terça marca o primeiro encontro com Lula.

Além de ser idealizador e presidente da Esfera Brasil, Camargo é um dos sócios do grupo 89 Investimentos, que atua nos setores de logística, incorporação e comunicação. Ele também é sócio das rádios Alpha FM, BandNews FM, Nativa e 89 FM.

Encontro com Bolsonaro Na reunião com executivos em agosto, o candidato à reeleição estava com os ministros Paulo Guedes, da Economia, Ciro Nogueira, da Casa Civil, Fabio Faria, das Comunicações, e Joaquim Leite, do Meio Ambiente.

O presidente também levou em sua comitiva o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, e a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques.

Na ocasião, Bolsonaro disse que em um segundo mandato daria continuidade à política econômica que seguiu em seu governo.

