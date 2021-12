A Bete Confecções já está em Clima de Natal e recheada de novidades para seus clientes

Destaque



O natal está chegando e a Bete Confecções já entrou no clima e arrumou a loja toda para os seus clientes aproveitarem o momento dispondo de uma decoração que faz toda a diferença.

Bastante motivados com as vendas de final de ano a fábrica está repleta de novidades para as sacoleiras da região que desejam aquecer suas vendas e também para seus clientes que não perdem a oportunidade de adquirir confecções para toda sua família por atacado.

Para sair na frente e atender os clientes com produtos diferenciados, todos os anos a Bete Confecções sempre investe em novos modelos e estampas de moda íntima e linha fitness. Além dispor de outras peças na linha masculina (camisas gola polo, camisetas, blusas de algodão, shorts de moleton, shorts de microfibra e bermudas), Moda Praia (saída de praia e Camisa com proteção UV), linha feminina (conjuntos de lingerie, short dolls, camisolas, macacões, batas, blusas, saias jeans, shorts, bermuda jeans e vestidos), linha infantil para as meninas (biquínis, maiôs e calcinhas) meninos (cuecas, shorts jeans e de moleton) e para sua casa acessórios para cama e mesa (panos de prato, toalhas de banho, jogos de cozinha, jogo de lençol e jogo de banheiro).

“Convidamos aos nossos clientes para que venham antecipar suas compras de Natal aqui na Bete Confecções, onde tem muita novidade com a maior variedade de confecções. Estamos esperando por vocês”, destacou Elizabeth Félix, a proprietária da Bete Confecções.

Faça-nos uma visita e fique por dentro do que há de melhor no mercado. A fábrica fica localizada na Rua Carlos Gomes 222-A, no centro-baixo de Itamaraju. Atendimento ao público das 07 às 12 hs (matutino) e 13:30 hs às 17 hs (tarde). Para mais informações entre em contato pelo telefone (73) 3294-1682 e (73) 99948-1380 (WhatsApp).

Confira algumas fotos em nossa galeria.