A cinco meses da Copa do Mundo, Daniel Alves confirma saída do Barcelona

Na tarde desta quarta-feira, o lateral-direito Daniel Alves confirmou que não terá seu contrato com o Barcelona renovado e, dessa forma, deixará a equipe na próxima temporada. Com duração de seis meses, o vínculo do jogador com o clube se encerra no próximo dia 30 de junho.

Daniel Alves utilizou suas redes sociais para anunciar a saída do clube. Nela, o brasileiro afirmou que “se encerra um ciclo muito lindo, e se abre outro ainda mais desafiador”. Mais cedo, o veículo espanhol Sport publicou que o Barcelona já havia comunicado o lateral pela decisão da não renovação e que o motivo principal seria a crise financeira passada pelo time catalão.

Titular nos dois últimos amistosos disputados pela Seleção contra Coreia do Sul e Japão, respectivamente, o lateral fica sem clube a cinco meses do início da Copa do Mundo, no Catar. Para estar entre os convocados na lista final do técnico Tite, Daniel Alves precisa encontrar um novo destino. Entretanto, o futuro do atleta, que está de férias, ainda é incerto.

Segunda passagem curta

O experiente jogador de 39 anos retornou ao Barcelona em novembro de 2021. De lá para cá, foram 17 jogos disputados – sendo 16 deles como titular -, um gol marcado e quatro assistências dadas. O camisa oito foi importante na recuperação da equipe na reta final do Campeonato Espanhol, terminado com a vice-colocação.

Em oito anos no clube da Catalunha, Daniel Alves participou de 408 partidas e deu 81 passes para gol, além de anotar 22 tentos. O lateral também conquistou 23 títulos com a camisa do Barcelona, entre eles três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e seis campeonatos nacionais.

Confira o comunicado publicado por Daniel Alves em suas redes sociais:





“Queridos culés (torcedores do Barcelona),





Agora sim chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicados a este clube, a estas cores e a esta casa… Mas, como tudo na vida, os anos passam, os caminhos se desviam e as histórias são escritas por algum momento em lugares distintos – e assim foi.





Tentaram me demitir, mas não conseguiram (risos), pois vocês não podem imaginar, ou podem, o quão resistente e resiliente sou. Muitos mais anos se passaram até que o futebol e a vida, que como sempre são muito gratos a quem os respeita, decidiram me dar a oportunidade de voltar aqui para me despedir. Mas não darei adeus antes de agradecer a todos os que estão atrás dos holofotes, todos que fazem com que o nosso seja perfeito. A todos eles, OBRIGADO.





Gostaria de agradecer também a todo o staff pela oportunidade que me deram de voltar a este Clube e poder vestir outra vez essa camisa tão maravilhosa, não sabem quão feliz sou… Espero que não perca a minha loucura e a minha felicidade diária.





Espero também para aqueles que permanecem, que mudem a história deste belo clube, desejo-o de coração. Foram 23 títulos conquistados: 2 tríplices, 1 “sextete” e um grande livro escrito!





Se encerra um ciclo muito lindo e, se abre outro ainda mais desafiador. Que o mundo nunca se esqueça: UM LEÃO MESMO QUE TENHA 39 ANOS CONTINUA SENDO UM “GOOD CRAZY LION”.





Para sempre, VAI BARÇA!”