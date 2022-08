A conexão baiana de Ney Matogrosso

Ney Matogrosso aos 3 anos quando morou na Bahia (acervo pessoal do artista e colorização de Reinaldo Elias)

O cantor Ney Matogrosso, que completou 81 anos e continua firme – recentemente se apresentou nos Estados Unidos – tem uma ligação forte com os baianos. Para quem não sabe, o cantor, que nasceu em 1 de agosto de 1941 em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, morou na Bahia quando criança e depois só veio de novo à cidade já adulto, como artista consagrado.

O restaurador Reinaldo Elias, que mantém a página Colorizando o Passado em uma rede social, disponibilizou uma foto do cantor aos três anos, quando morava com a família na capital baiana. E Ney já mostrava todo charme e pinta de artista, mesmo na tenra infância. A foto é pura fofura. No dia 24 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, o senhor Ney de Souza Pereira mata saudade dos baianos com o espetáculo Bloco na Rua.



Quando Florianópolis é mais baiana

Atrações do Folianópolis em homenagem à Bahia (Foto montagem divulgação)

Composta exclusivamente por artistas da cena axé, a programação do Folianópolis, que vai comemorar 15 anos entre 12 e 14 de novembro, na capital de Santa Catarina, também fará uma homenagem à Bahia – que envia os grandes artistas para essa que é considerada uma das três maiores micaretas do Brasil.

E como acontece todos os anos, os organizadores resolveram caprichar no elenco. Estão confirmados: Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval Lélys, Saulo, Harmonia do Samba, Psirico, Timbalada, Parangolé e Banda Eva. O evento também está retornando, após dois anos parado por causa da covid. A expectativa da All Eventos é de um grande público.

Del Feliz lançará Festival de Forró de Riachão, em Portugal

Del Feliz rumo à Europa (Foto: Divulgação)

O cantor e compositor Del Feliz, natural do distrito de Barreiros, em Riachão do Jacuípe, está de malas prontas para Porto, em Portugal. Ele se apresenta dia 20, junto com o Trio Nordestino, no Miradouro Ignez, que tem uma vista privilegiada e fica junto ao Palácio de Cristal, importante referência de Porto.

Durante o evento, que está celebrando sua décima edição, Del Feliz fará o lançamento do Primeiro Festival de Forró de Riachão do Jacuípe, que já nasce com o status de internacional, pois irá trazer atrações de outros países e tem apoio de prefeitura da cidade baiana. O forrozeiro será o anfitrião do evento, programado para 23 e 24 de dezembro e que já confirmou Mariana Aydar, Chambinho do Acordeon, Mestre Gennaro e o Trio Nordestino.

Samba Junino

Os 50 anos do Samba Junino serão comemorados no Dia dos Pais (14 de agosto), a partir das 16h, na Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, com entrada gratuita. Irão se apresentar os grupos Fora da Mídia, Movimento, Géo da Viola, Samba de Roda Urbano e Juracy do Trator. O Samba Junino tem muita força em bairros como Pau Miúdo e Engenho Velho de Brotas e da Federação.

TUM-TUM-TUM*

1 Os 80 anos de Caetano Veloso serão comemorados no show Uma Noite Odara, que a cantora Belô Velloso apresenta no dia 25 de agosto, às 20h, no Restaurante Amado. Para essa homenagem, ela convidou sua mãe Mabel, a tia Irene e o primo Jota. Ela será acompanhada por Beto Márcio (violão), Tito Vinicius (teclado e programações) e Marcelo Pinho (percussão). A escritora Mabel Velloso trocará versos em um recital de poesias.

2 O Bar Brahma, em São Paulo, será palco do encontro entre Moreno Veloso e Bem Gil, dia 27 de agosto, a partir das 23h. Filhos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, respectivamente, eles vão se apresentar justamente na famosa esquina imortalizada na música Sampa, com letra de Caetano e música de Gil: a Ypiranga com a Avenida São João.

3 No embalo do bom momento que a chamada axé music está passando após a pandemia causada pela covid-19, mais uma micareta está de volta. É o Maceió Fest, o Carnaval fora de época de Maceió, capital de Alagoas, que será realizado nos dias 23 e 24 de setembro. E com grandes atrações já confirmadas: Léo Santana, Harmonia do Samba, Bell Marques, Claudia Leitte, Luísa Sonza, Durval Lelys, Tarcisio do Acordeon, Rafa e Pipo, Dennid DJ, Lipe Lucena e Pedro Sampaio.