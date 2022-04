Eu aposto que vocês quando pensam em costela ja pensam no churrasco e nem imaginam que não precisa esperar o “findi” pra comer essa delicia. Pense numa costela molinha e deliciosa e muito, mas muito fácil de fazer e que cabe no horário de almoço de todo mundo! Repara no tamanho da lista abaixo:

Ingredientes:

1 kg de costela bovina em pedaços;

1 cebola grande picada;

1 col. (sopa) de sal grosso;

100ml de água.