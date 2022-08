“A devoção dele por Salvador é incrível”, diz Gabriela Prioli sobre Baco Exu do Blues

Sucesso de público e crítica, o programa À Prioli, apresentado Gabriela Prioli no canal CNN Brasil, inicia sua terceira temporada sexta-feira. Desta vez, a jurista e escritora recebeu Baco Exu do Blues, Angélica, Casagrande, Laerte, Thiago Abravanel e Maitê Proença, entre outros famosos. Quem abre a temporada é a craque Marta, melhor jogadora de futebol da história e maior artilheira da Seleção Brasileira, da masculina e da feminina.

No bate-papo, realizado na casa da atleta em Orlando, nos EUA, Marta se emocionou em diversas ocasiões ao se lembrar das críticas que sofreu, defende pautas como a valorização do esporte e a equidade de gênero – além de se aventurar a jogar sinuca com a apresentadora.

A temporada conta com 10 episódios inéditos, exibidos pela primeira vez sempre aos sábados e, após, publicados no YouTube da CNN Soft. Desde a estreia, em outubro de 2021, já foram entrevistados nomes como Anitta, Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro, Reynaldo Gianecchini e Camila Pitanga, consolidando a atração como um programa leve e divertido, mas que não abre mão de temas pertinentes.

“O frio na barriga sempre permanece e é bom sempre que a gente faz algo que a gente gosta e se importa. Mas eu estou mais madura e segura na temporada, mais entrosada com minha equipe. A nossa lista de entrevistados, embora a lista das duas primeiras seja muito maravilhosa, é muito plural, diversa, que nos permitiu abordar temas incríveis e rendeu entrevistas maravilhosas”, disse Prioli.

A apresentadora explica que, em todas as temporadas, a proposta é sempre ter pluralidade e histórias diferentes. Ela fez um balanço geral de alguns dos momentos que mais a emocionaram. “Entrevistar Laerte foi muito profundo. Ela viveu um processo de transição público, que é delicado para todo mundo. Casagrande é uma pessoa irreverente, forte, comprometida com as próprias convicções e com levar isso além para mudar a vida das pessoas. Angélica tem uma trajetória falando como ela amadureceu diante dos olhares de todo o mundo e hoje é uma mulher diferente. Dani Calabresa transforma qualquer clima em leveza, diversão, mas também falou de vivências muito dolorosas”, elencou.

Fã de Baco

Um dos entrevistados da terceira temporada, o baiano Baco Exu do Blues foi uma das grandes surpresas da âncora, que saiu da entrevista como uma fã declarada do rapper baiano e vai até emoldurar autógrafo dele na capa de uma revista e colocar em casa. Vários foram os motivos para Baco cativar Gabriela.

“A força das letras, da arte dele, chega primeiro. E quando ele senta no sofá falando baixo, com tom ameno, super tranquilo, causa espanto. A gente vê que a arte nasce de lugares que a gente não imaginava que viesse. A dedicação dele para se tornar o artista que ele quis, afastando essa percepção de talento natural. Ele mostra que queria escrever e escreveu várias letras por dia, mostra vulnerabilidade de um homem de 26 anos que está se descobrindo e mostrando isso às pessoas”, conta Prioli.

Baco também chamou a atenção de Prioli pela devoção por Salvador e pela defesa para que artistas de Salvador possam ser referência para todo o Brasil. “Ele problematiza a questão de onde vêm as referências. Fala que a arte produzida no Nordeste não deve esperar legitimação do eixo Rio-SP e é muito bonito vê-lo fazendo isso. Todo mundo que partilha dessa identidade regional vai gostar e se emocionar com a devoção que tem ali”, diz.

Literatura

Este mês também o primeiro ano do lançamento do livro de Gabriela: Política é Para Todos (Cia das Letras), que segue em primeiro lugar de vendas na seção de Ciências Sociais e Política na Amazon, acumulando mais de 60 mil cópias vendidas.

“Recebo relatos muito bonitos de pessoas que se perceberam incluídas no debate político pela primeira vez

por causa da linguagem mais acessível. Ele é um grande sucesso, continua em primeiro lugar na lista dos mais vendidos em política e ciências sociais. Já estou com um novo livro encaminhado pro lançamento”, conta.

Na realidade, Gabriela está escrevendo dois novos livros, um deles sobre política. Enquanto finaliza o projeto, segue se empenhando na terceira edição do seu Clube do Livro, projeto criado dois meses após sua estreia na televisão. Em parceria com Leandro Karnal, ela escolheu nove obras dos mais diversos temas para analisar junto com os inscritos. Somadas todas as suas edições, já são mais de 20 mil alunos.

Gabriela Prioli espera sua primeira filha (Foto: Lucas Menezes/Divulgação)

Dessa maneira, Gabriela Prioli consegue se mostrar uma pessoa múltipla: da versão mais centrada dos tribunais, revelada ao público como integrante do quadro O Grande Debate, na CNN, até a mulher que gosta de roupas espalhafatosas, espera a primeira filha e viu, no meio das gravações desse programa mais intimista, sua pequena dar os primeiros chutes na barriga. “Todo mundo fala para a gente entrar e performar numa caixinha, e a gente se acostuma. Só que essa caixinha é mentirosa. Todo mundo é mais, é múltiplo. A gente não precisa recortar um pedaço de nós”, filosofa Prioli. Que assim seja.