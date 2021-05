A empresa Trenatec Engenharia se destaca na construção Civil

Com sede no bairro Novo Prado no município de Itamaraju, e com 4 anos de existência a empresa Trenatec vem crescendo em ritmo acelerado. Sob o comando do sócio administrador, o Engenheiro Civil Nicolas de Oliveira Carneiro a Trenatec executou diversas obras em toda a região.

Na cidade de Itamaraju a empresa já pavimentou mais de 50 ruas e os trabalhos continuam acelerados com previsão de pavimentação de mais 15 ruas até o ano que vem.

O pavimento utilizado em todas as ruas pavimentadas é o piso de concreto pré-fabricado intertravado.

O Engenheiro Nicolas explica que tipo de pavimentação é essa:

“É um tipo de pavimento compostos por peças de concreto pré-fabricadas assentadas sob colchão de areia. Este tipo de pavimento é utilizado em larga escala em todo o mundo e tem um ótimo custo-benefício”.

O Engenheiro ainda explica outras vantagens do piso intertravado em relação a outros tipos de pavimentação, como o asfalto, por exemplo.

“O piso intertravado tem inúmeras vantagens em relação ao asfalto dentre elas podemos destacar o menor custo do pavimento por m2 de instalação, a não impermeabilização por completo do solo, reduzindo o acúmulo de água nas vias, uma menor temperatura ambiente já que o piso retém menos o calor, menor custo de manutenção, maior durabilidade e melhor aparência.”

Além das obras de pavimentação a empresa trabalha com obras de reformas e construção em geral. Entre as obras já concluídas se destacam a Construção da UBS do Bairro Cristo Redentor e as reformas da Escola Municipal Castro Alves e Escola Municipal Reitor Edgard Santos.

A empresa possui atualmente cerca de 60 colaboradores atuando em diversas frentes de serviço.

O jovem Engenheiro também está engajado nos projetos sociais da cidade, recentemente participou do projeto de construção de uma casa para Dona Marina, moradora do Bairro de Fátima em Itamaraju. A empresa doou toda o custo com mão de obra. Materiais foram doados por comerciantes e pessoas da comunidade de Itamaraju.

A empresa Trenatec Engenharia fica localizada na Rua Palmeiras, nº 77, Bairro Novo Prado em Itamaraju, telefone de contato (73) 3312-6307.