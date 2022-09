Outrora aliados, Alvaro Dias (Podemos) e Sergio Moro (União) terão seu primeiro confronto público na noite deste sábado (17/8), durante o debate entre candidatos ao Senado pelo Paraná promovido pela TV Bandeirantes.

Segundo aliados, Alvaro já definiu sua estratégia para o encontro. O atual senador do Podemos pretende jogar parado. “Ele não vai duelar com o Moro. Vai fazer cara de paisagem”, resumiu um interlocutor do parlamentar.

A estratégia, dizem estrategistas da campanha de Alvaro Dias, se deve ao fato de o senador liderar com folga as pesquisas de intenção de voto ao Senado pelo Paraná.

Levantamento do Ipec (antigo Ibope) divulgado na sexta-feira (16/9) mostra Dias com 36% contra 25% de Moro. Os dados são da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados.

O post A estratégia de Alvaro Dias para o primeiro confronto com Moro na TV apareceu primeiro em Metrópoles.