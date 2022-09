A Fazenda 14: Adriane Galisteu revela quando Prova de Fogo será exibida; público escolhe poder vermelho

Adriane Galisteu anunciou quando será exibida a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 14. Nesta sexta-feira (16), durante o programa, a apresentadora revelou detalhes da votação para o poder do lampião.

O vencedor da Prova ganha o Lampião com dois poderes, o amarelo e o vermelho. Galisteu contou que o público tem o direito de escolher, através de uma votação, uma das opções para o temido poder vermelho do Lampião.

São duas opções para o público votar. No poder número 1, durante a votação, o dono deste poder poderá anular os votos de até três peões, eles deverão votar de novo, escolhendo novos alvos, exceto o dono deste poder; no poder número 2, o voto do dono deste poder está anulado. Vale lembrar que quem vence a Prova terá este poder e o amarelo. O peão fica com um dos poderes e passa o outro para outro participante.

Lucas Santos vence Prova do Fazendeiro Lucas Santos venceu a Prova do Fazendeiro e terá a grande decisão de indicar alguém para a primeira roça da edição. O ator ganhou a dinâmica de memória com Pelé, que preferiu ficar com a imunidade.

Além de ficar com o chapéu de Fazendeiro, o artista tirou a sorte grande na dinâmica que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16). O peão foi o único a levar um carro zero quilômetros para casa.

