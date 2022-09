A Fazenda 14: Alex e Bruno brigam durante o ao vivo e Galisteu toma atitude: “Vão ter tempo”

Alex e Bruno protagonizaram uma briga feia durante ‘A Fazenda 14‘ desta terça-feira (13). A confusão começou depois que Adriane Galisteu perguntou como o DJ estava após um desentendimento com o jornalista na noite desta segunda-feira (12).

+ A Fazenda 14: Reveja os discursos dos famosos que estão no ‘Paiol’

Então, Alex revelou que os dois ainda não haviam conversado e que preferia manter dessa forma. Mas, Bruno deu sua versão durante o programa ao vivo e acusou o peão de tentar uma posição de vitimismo.

“Com dois dias de casa você acusou o Vini de ter te coagido e ele não falou com essas palavras. Outro ponto: você disse pra todo mundo ali que eu tinha colocado uma mordaça na sua boca, tentei te calar”, disparou Bruno para Alex. “Use as palavras certas. Eu falei: ‘ninguém vai me calar’. Não falei mordaça”, respondeu o DJ. Confira o vídeo:

Bruno e Alex se resolveram? Olha, eu acho que não… #EstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/smyD9FLcfS

— A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2022

Alex está em uma posição de vitimismo? Bruno acha que sim!

É TRETAAAAA #EstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/q5wLvybUpR

— A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2022

Veja quem disputará a Prova do Fazendeiro Uma dinâmica exibida nesta terça-feira (13), definiu os peões que vão ter a chance de competir na Prova do Fazendeiro. Alex, Lucas, Pétala, Shay, Tiago e Pelé foram escolhidos para competir pelo chapéu do fazendeiro.

Durante a dinâmica de habilidade, os peões duelavam entre si para pegar bastões. Quem pegasse o objeto duas vezes, se classificava para a etapa seguinte da prova.

Primeiros participantes da prova do fazendeiro definidos! #EstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/UypFro60D7

— A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2022

Confira as últimas novidades de A Fazenda:

+ Reveja os discursos dos famosos que estão no ‘Paiol’

+ Veja quem está na primeira baia da edição

+ Bia Miranda queima unha ao fazer brigadeiro: “Pegou fogo”