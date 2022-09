A Fazenda 14: André e Suzi vão pra baixo do edredom e peoa sussurra: “Não para”

A noite pegou fogo em A Fazenda! Na madrugada dessa quinta-feira (15), a modelo Suzi Sassaki e o ex-jogador de futebol André Santos sacudiram o edredom no paiol. Eita!

Os peões ficaram na única cama de casal do paiol, enquanto os outros participantes estavam no mesmo ambiente. Enquanto as luzes do quarto estavam apagadas, as câmeras flagraram grande movimentação embaixo das cobertas do casal. Já na cama ao lado, estava deitada a influenciadora Cláudia Baronesa virada de costas.

Antes da produção cortar as câmeras para a sede do reality, foi possível ouvir Suzi sussurrando: “Não para, não para”. Eita!

Além de Suzi, André e Cláudia, a modelo Bia Miranda e o cantor MC Créu também fazem parte do paiol. Os cinco peões disputam uma única vaga dentro da Fazenda. Na noite dessa quinta-feira (15), será anunciado o peão que mais teve voto do público e entrará definitivamente no reality rural.

André Santos e Suzi Sassaki balançaram o edredom no paiol de A Fazenda (Fonte: Reprodução/Record TV)

Lucas Santos se torna primeiro Fazendeiro Na noite dessa quarta-feira (14) aconteceu a final da primeira Prova do Fazendeiro da edição! No dia anterior (13), os peões Shayan Haghbin, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Alex Gallete, Pelé MilFlows e Tiago Ramos venceram a dinâmica do desafio do bastão e ganharam o direito de disputar a final da Prova do Fazendeiro. A atividade consistia em uma dinâmica de sorte e memória.

Em duplas, os peões tinham o desafio de encontrar as letras da palavra “Fazendeiro“, na ordem certa da palavra. A dupla que escrevesse primeiro a palavra “Fazendeiro”, era a campeã da dinâmica. No total foram três duplas: 1) o ex-participante de “A Casa” Alex e o ex-participante de “Casamento as Cegas” Shayan; 2) o ator Lucas e o cantor Pelé; 3) por último, a influenciadora Pétala e o modelo Tiago.

A dupla Lucas e Pelé montou primeiro e venceu a disputa. Assim, Pelé ficou com a imunidade e Lucas com o chapéu de fazendeiro, se tornando o primeiro Fazendeiro da edição.

GANHARAM! Pelé e Lucas venceram a primeira #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/nJ89kRP0C2

