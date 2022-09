‘A Fazenda 14’: André Santos, Cláudia Baronesa e MC Créu são anunciados no Paiol

Nesta semana começa a 14ª edição de ‘A Fazenda‘, o reality show da TV Record com famosos que agita as redes sociais neste fim de ano. Assim como na edição passada, haverá um ‘Paiol‘, que funciona como a Casa de Vidro do BBB e os fãs poderão escolher quem entra na casa. Ao todo serão cinco jogadores, mas só um entra na casa. No entanto, os outros ficarão como ‘stand by’, caso alguém seja expulso. Os nomes foram revelados na pré-estreia desta segunda-feira, 12, e sã0: André Santos, ex-jogador do Corinthians; Bia Miranda, dançarina e modelo; Cláudia Baronesa, mãe do MC Gui e ex-Power Couple e o MC Créu, dono do hit ‘Creu’ e Suzi Sasaki, influencer e assistente de palco. A votação já está aberta.

Seguuuuuura! Moradores do Paiol revelados #PréEstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/u2wJ8DJgnx — A Fazenda (@afazendarecord) September 13, 2022