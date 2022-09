A Fazenda 14: Após eliminação, Ingrid Ohara revela crush em peão

Durante a Cabine de Descompressão que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (30), Ingrid Ohara revelou que tinha um crush em um dos peões de A Fazenda 14.

A influenciadora confessou para o apresentador Lucas Maciel que estava de olho em Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar Jr.

“Você acha que ia rolar?”, questionou Lucas. Ingrid então respondeu: “Não sei, cara… Eu acho que talvez rolasse algo! Eu tava interessada no Tiago“.

No confinamento, em conversas com suas amigas e aliadas, a influenciador já tinha confidenciado interesse no modelo. Ele, entretanto, disse ter interesse em Deolane.

O apresentador do programa então perguntou: “E você percebia algum clima entre ele e a Deolane?” e a ex-peoa confessou que da parte dele sim, mas não sentia a mesma coisa da advogada.

Lucas seguiu o papo provocando Ingrid: “Então você tava disposta a bancar o triângulo amoroso?”. “Não, gente, imagina! A Deolane mesmo brincava que o Tiago estava me querendo. E como a gente fica lá dentro confinado, carente… Ele tinha um estilo que eu gostava, tatuado, que brigava com as pessoas do nada”, respondeu ela.

Ingrid Ohara é a segunda peoa a deixar A Fazenda 14 Ingrid Ohara foi a menos votada na noite da última quinta-feira (29) e deixou A Fazenda 14 com 29,01% dos votos do público.

A influenciadora disputava uma vaga no reality com Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

