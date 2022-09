A Fazenda 14: Bia Miranda chama Kerline de Lixo em conversa com peão

“Póbi da Ker”! A Fazenda 14 está em sua primeira semana e a ex-BBB Kerline é a peoa mais odiada por Bia Miranda. A neta que não é neta de Gretchen detonou a peoa em conversa com Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar Jr.

Na conversa com Tiago Ramos, Bia Miranda afirmou que Kerline ficava querendo chamar atenção o tempo todo e que ela só gritava. O desabafo da peoa que foi a mais votada do Paiol continuou com ela afirmando: “Pela aparência ela é linda, mas por dentro ela é um lixo”.

O ex-padrasto de Neymar Jr. concordou com Miranda e só riu das constatações da moça e disse: “Por isso que eu te falei… Comigo não bate”.

Netchen chamando a Kerline de lixo e forçada: “Se ela vier eu mando logo tomar no c*, sua arrombad* do caralh*” #AFazenda

pic.twitter.com/pwSCzMZyEN

— Dantas (@Dantinhas) September 18, 2022

Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21 Em 2021, Kerline foi eliminada do reality show da Rede Globo com 83,50% dos votos do público. Mas a influencer conquistou o carinho do público e conseguiu ser mais relevante do que muito brother e sister que continuou na Casa.

Na Fazenda, a ex-BBB foi para conquistar o prêmio, mas após brigas com Deolane, ela pode se tornar a primeira eliminada da temporada.

no dia que Deolane produzir esse tipo de conteúdo podemos comparar as duas. atualmente é uma disputa desleal com anos luz de diferençahttps://t.co/wqJVN4nClf

— sua prima psicanalista (@primaconcursada) September 17, 2022

