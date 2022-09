A Fazenda 14: Bia Miranda é a nova peoa da sede com 36,65% dos votos

Bia Miranda foi escolhida pelo público, com 36,65% dos votos, para integrar o elenco fixo de A Fazenda 14, nesta quinta-feira (15). No paiol, que é um tipo de ‘casa de vidro do BBB’, André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassak disputaram a preferência do público para entrar de vez no reality show.

Os outros quatro não escolhidos pelo público ficarão como reservas para caso ocorram desistências ou expulsões durante a edição.

Bia ficou super emocionada ao saber que entrará na sede por escolha do público. Vale lembrar que a influenciadora já demonstrou um “ranço” por Indrig Ohara, que já está participando do elenco fixo.

André Santos e Suzi Sassaki vão para baixo do edredom no Paiol As movimentações do Paiol deram o que falar na madrugada desta quinta-feira (15). Suzi Sassaki e o ex-jogador de futebol André Santos sacudiram o edredom e ficaram entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Os peões ficaram na única cama de casal do paiol, enquanto os outros participantes estavam no mesmo ambiente. Enquanto as luzes do quarto estavam apagadas, as câmeras flagraram grande movimentação embaixo das cobertas. Confira:

