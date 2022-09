A Fazenda 14: Bia Miranda queima unha ao fazer brigadeiro: “Pegou fogo”

Bia Miranda assustou o público de A Fazenda 14 ao se queimar ao fazer um brigadeiro. Nesta terça-feira (13), a neta de Gretchen, que tem unhas grandes, acabou queimando a unha ao cozinhar o doce no fogão do Paiol.

“Ai meu dedo! Mano, eu tava com o meu dedo aqui e tipo pegou fogo embaixo”, comentou Bia. André Santos acabou debochando da influenciadora digital. “Eu sei, como é que não pega? Esses dedos aí”, disse o atleta.

MC Créu também foi conferir o dedo de Bia. “É material de vela, né?”, questionou o cantor. “Sim, eu tava aqui, com a unha aqui e do nada vi pegando fogo e eu falei: Caraca!”, explicou ela. Confira:

Foto: Reprodução/ Record TV

Bia Miranda revela que abandonou emprego para entrar em A Fazenda Durante uma conversa com os participantes do Paiol, Bia Miranda revelou que deixou seu emprego para tentar uma vaga em A Fazenda. A influenciadora disse que pela produção sobre sua entrada no game um dia antes de ser pré-confinada.

“Vou ter que trabalhar agora com o meu Instagram mesmo, porque saí do meu trabalho para vir para cá. Trabalhava com o Instagram e ficava nas madrugadas no trabalho, por isso que não durmo”, contou ela.

