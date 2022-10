Os fãs de A Fazenda 14 estão repercutindo a última Prova do Fazendeiro, realizada nessa quarta-feira (19/10). Os telespectadores acusam a produção do reality de ter favorecido o grupo A, encabeçado por Deolane Bezerra. Em um papo após a dinâmica, que terminou com a vitória de Lucas Santos, Bia Miranda revelou que teve ajuda para responder uma pergunta.

“Ali teve um sopro… Teve, eu sei que teve um sopro”, questionou a advogada. A Netchen, então, revelou que não sabia quem era Van Gogh e que teve, sim, ajuda. “A do Van Gogh? Teve! o Iran falou”, contou a jovem. Confira o vídeo.

Tiago falando que o grupo A é família. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/RsoF6ZSnWS

— Adrielle (@adrielletuitta) October 20, 2022

Tiago Ramos ameaçou, em algumas oportunidades, desistir de A Fazenda 14 após as festas do reality show. O comportamento do peão, que chegou a pular a cerca do programa para tocar o sino, fez com que a produção pedisse para que o influencer diminuísse o consumo de álcool. Entretanto, para continuar no reality, a equipe da Record TV teria aumentado o cachê do ex-padrasto de Neymar.

De acordo com Erlan Bastos, do portal Em Off, após o surto em que o influencer ficou por horas desaparecido, e gerou uma série de comentários dentro e fora de A Fazenda 14, o peão foi “convencido” pela produção do programa ao ter o seu cachê elevado para R$ 160 mil, o dobro do que os demais participantes receberam.

O post A Fazenda 14: Bia revela ajuda para responder pergunta em dinâmica apareceu primeiro em Metrópoles.