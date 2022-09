A Fazenda 14: Bia revela o que levou Gretchen a fazer vídeo adulto: “Eu sei”

Bia Miranda resolveu comentar um pouco sobre a trajetória de sua avó Gretchen. Nesta sexta-feira (23), a influenciadora digital revelou o que motivou a dançarina a fazer vídeos adultos em um determinado momento de sua carreira.

Miranda revelou que se sente constrangida quando as pessoas lembram dos vídeos gravados pela artista. “O que é chato mesmo é que ficam falando sobre o pornô”, disse Bia durante uma conversa com Pelé.

“Mas eu sei que minha vó fez aquilo porque ela estava precisando cuidar dos filhos dela, então foi uma necessidade, então eu não tenho vergonha não”, completou Bia. Ela ainda revelou que não é parada na rua por ser neta da Gretchen.

Foto: Reprodução/Internet

Gretchen defende Bia Miranda e critica atitudes de Jenny Gretchen fez uma live em sua conta do Instagram para falar sobre a relação com Bia Miranda e sua filha, Jenny. Durante o vídeo, a dançarina revelou que Jenny está com raiva de sua filha, Bia, porque queria entrar em A Fazenda no lugar da herdeira.

“A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe porquê? Porque ela não merece”, começou. “Ela está muito chateada com isso. Ela está put* da vida porque não foi ela quem foi chamada. Aí ela diz que fui eu que coloquei a Bia na ‘Fazenda’. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém na Fazenda. O pessoal da Record não é assim”, explicou.

