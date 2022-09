A Fazenda 14: Bruno Tálamo alfineta Kerline Cardoso: “Não tem muita coisa para mostrar”

O primeiro eliminado de “A Fazenda 14” foi Bruno Tálamo, e durante sua participação no quadro Última Chance, do “Hora do Faro“, neste domingo (25) o jornalista afirmou que Kerline Cardoso não deve chegar muito longe no reality show.

+ Com roupa colada, Juliana Bonde pula no palco e volume quase sai do decote: “Tá rosinha”

O ex-repórter do “A Tarde é sua“, começou seu discurso elogiando a ex-BBB, que foi a primeira eliminado do reality da Globo: “Não tenho como falar mal da Kerline, mesmo depois da nossa briga, porque a gente teve uma boa conversa”, afirmou ele, escolhendo a plaquinha de “carinhosa”. No entanto, Bruno critica a postura de Kerline dentro do jogo: “Eu acho que ela não vai muito longe no jogo, ela não tem muita coisa, assim, para mostrar“, conclui.

“Você acha que ela vai sair logo?”, perguntou o apresentador. “A primeira roça que ela pegar, se for uma roça um pouquinho mais forte, vai rodar. Ela não é incisiva, não tem nada para mostrar“, explica Bruno.

Bruno deixou uma boa placa para Kerline, mas não acha que a peoa vai longe no reality Concorda? #AFazendaÚltimaChance pic.twitter.com/QfKSC7eewr

— Hora do Faro (@horadofaro) September 25, 2022

Destino de Bruno Tálamo no ‘A Tarde É Sua’ é revelado Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado de ‘A Fazenda 14‘ e agora seu futuro dentro do programa ‘A Tarde É Sua‘ está mais incerto do que nunca. A atração da RedeTV!, comandada por Sonia Abrão, pode não ter a presença imediata do jornalista na bancada.

Tudo isso porque ele possui um contrato de exclusividade com a Record durante os seis meses subsequentes a sua saída do reality. Já existe um rumor de que talvez ele não queira voltar ao programa para seguir carreira artística.

Já na última terça-feira, 20 de setembro, Sonia Abrão aproveitou para deixar sua opinião sobre a situação: “Mentira, pra variar! A gente não sabe se vai dar pra ele voltar porque, como todo peão, tem contrato de exclusividade com a Record, de alguns meses, depois que o reality acabar. E o ‘A Tarde É Sua’ não pode ficar esperando até o ano que vem! Vida que segue! Por enquanto, o lugar dele tá garantido no programa”.

Leia mais notícias da TV:

+ TV Globo quer limpar imagem de “antipática” de Jade Picon para não prejudicar desempenho de “Travessia”

+ Claudia Raia rebate críticas por gravidez aos 55 anos: “Podiam estar curtindo comigo”

+ Dona Déa cobiça marido de Deborah Secco no palco do “Domingão com Huck”