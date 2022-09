A Fazenda 14: confira vezes em que os participantes falaram sobre sexo

Na próxima terça-feira (13/9), estreia a 14ª edição do reality show A Fazenda, da Record. Com isso, é mais que comum que o público fique curioso sobre os novos participantes, suas profissões, suas histórias e, claro, suas polêmicas.

Para sanar um pouco dessa curiosidade, a Pouca Vergonha traz um compilado de situações em que os fazendeiros já estiveram envolvidos ou mesmo já falaram abertamente sobre sexo.

Confira:

Ellen Cardoso – Mulher Moranguinho Mulher Moranguinho foi a primeira confirmada no realityEllen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho, é um indiscutível sex symbol brasileiro. Casada com Naldo Benny, Ellen e o marido não escondem que um de seus principais passatempos é sexo. Eles inclusive já confirmaram que costumam fazer sexo a três para apimentar a relação. Na ocasião, o casal precisou se pronunciar após uma mulher vazar na internet uma conversa com Naldo, na qual ele a convidava para transar com ele e sua esposa.

“Temos nossa maneira de apimentar nossa relação, não houve infidelidade nenhuma, sacanagem nenhuma, a gente é parceiro para caramba, a gente é muito fiel um ao outro, colados um no outro”, disse Naldo à época.

Ruivinha de Marte Ruivinha de Marte também já está confinadaApesar de nunca ter falado sobre sua vida sexual, a tiktoker e cantora Ruivinha de Marte tem a sexualidade como um dos principais temas de suas músicas. Na canção Bumbum de Grilo, por exemplo, Ruivinha manda um “shade” para as pessoas que já a esnobaram e não quiseram ficar com ela por ser “muito magra”.

“Balança essa bunda, deixa balançar. Fica quicando pra lá e pra cá. Preparo, disparo, aperto o gatilho. Toma aí o rajadão desse meu bumbum de grilo”, diz a letra.

Deborah Albuquerque “Já recebi propostas indecentes”, disse DeborahA ex-Power Couple Deborah Albuquerque já revelou em uma live que ela e o marido, Bruno Salomão, receberam “propostas indecentes” e de sexo a três – inclusive de pessoas famosas.

“Já recebi muita proposta indecente, até de homem famoso, cantor sertanejo, enfim… Não vou nem falar. Proposta para mim, para o fofinho e até para nós dois juntos”, disse.

Thomaz Costa Thomaz Costa já teve um perfil no Onlyfans e foi flagrado transando no carroDe “menino Carrossel” Thomaz Costa não tem mais nada. O ex-namorado de Larissa Manoela carrega algumas polêmicas envolvendo sexo em seu currículo. Além de já ter sido flagrado gravando um vídeo de sexo e já ter revelado que transou por engano com uma mulher ao cunfundí-la com outra que estava ficando, Thomaz já produziu conteúdos adultos para a plataforma Onlyfans.

Iran Malfitano Iran Malfitano processou um site de prostituição por usar suas fotosO ator Iran Malfitano, além de já ter protagonizado algumas cenas quentes ao longo de sua carreira, viu seu nome envolvido em uma polêmica. Em 2012, fotos de Iran apareceram em um site de prostituição, como se o nome dele fosse Raul – um venezuelano que cobrava quase R$ 3 mil para uma noite. À época, Malfitano processou o site.

Deolane Bezerra Deolane já se submeteu a uma ninfoplastiaA advogada Deolane Bezerra deu o que falar em 2021, quando compartilhou com os seguidores que realizou uma ninfoplastia – cirurgia íntima de rejuvenescimento vaginal, que promete melhorar a vida sexual de quem a faz.

“Galera, só não vai ter foto do antes e depois. Mas garanto para vocês que fica ‘nenenzinho’. Não percam tempo, vão ajeitar as coisas de vocês”, disse nas redes sociais.

Kerline Cardoso Kerline já recusou um convite para participar do De Férias com o Ex BrasilA ex-BBB Kerline Cardoso nunca esteve envolvida em nenhuma polêmica que envolvesse sexo. Contudo, em abril deste ano, ela comunicou em seu Twitter que teria recusado um convite para um reality que dá o que falar quando o assunto é sexo: de Férias com o Ex Brasil.

“Fui chamada para o De Férias com o Ex mas nem ex decente eu tenho pra isso”, brincou.

Tiago Ramos Tiago tem perfis nas plataformas adultas Onlyfans e PrivacyO ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, aproveitou os holofotes que vieram com a relação amorosa e fez perfis no Onlyfans e no Privacy, principais plataformas de conteúdo adulto, onde prometeu mostrar tudo, sem cortes.

Desde então, nudes do influencer já vazaram no Telegram. Vazaram, ainda, notícias de que Tiago estaria em busca de “parcerias na criação de conteúdo”, porque tinha interesse em disponibilizar cenas de sexo em seus perfis adultos.

