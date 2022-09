‘A Fazenda 14’: Deborah, Ingrid Ohara, Vini Buttel e Rosiane estão na roça

A segunda roça de ‘A Fazenda 14‘ foi formada nesta terça-feira, 27. Para começar a dinâmica, o fazendeiro Shayan indicou Vini Buttel. Pela casa, Deborah Albuquerque foi a mais votada com 10 votos. Com o poder vermelho do Lampião, Deolane pôde tirar votos de um peão e passar para outro. Ela escolheu os votos de Bia Miranda (4) para Deborah, que ficou com 14 votos. Como é tradição, a ex-dançarina puxou Ingrid Ohara da Baia. Pelo ‘Resta Um’, Rosiane Pinheiro foi quem sobrou e foi para os banquinhos. O último roçeiro sempre tem o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro e a dançarina escolheu Deborah. Nesta quarta-feira, 28, acontece a Prova pelo chapéu para ver quem vai se livrar da votação de quinta-feira e comandar a casa na próxima semana.