A Fazenda 14: Deolane diz que Thomaz “faz qualquer coisa por dinheiro”

Deolane Bezerra não poupou ofensas a Thomaz Costa depois de receber um voto do peão na formação da roça da semana em A Fazenda 14. Na madrugada desta quarta-feira, ela acusou o colega de confinamento de ser interesseiro e usar as pessoas.

“A Deolane pode ter inúmeros defeitos, mas jamais vai se aproveitar de pessoas, né sugar daddy? Então fica difícil a nossa discussão”, começou a peoa. No momento, o affair de Tati Zaqui optou por ficar calado e de cabeça baixa, o que a advogada considerou ser vergonha.

“Você faz qualquer coisa por dinheiro”, disparou Deolane para Thomaz #RoçaAFazenda pic.twitter.com/inGMka3F1x

“Você é covarde. Aproveitador de mulheres, de homens, de idosos, de tudo. Você faz qualquer coisa por dinheiro”, acusou ela. A viúva de MC Kevin também aproveitou para dizer que não faz nada do tipo. “Prefiro ser esquentada, mas verdadeira, e não falsa e covarde, que é o que você é, arara azul.”

Mesmo ao fim do discurso de Deolane, Thomaz não se manifestou. Na hora do voto, ele afirmou não ter mais energia “para ficar justificando, brigando e discutindo”. Ele seguiu a mesma linha depois de ser o quarto peão a integrar a roça da semana e acabar vetado da prova do fazendeiro, que ocorrerá na noite desta quarta.

“Se eu pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro e 15 dias sofridos. Essa motivação do milhão e meio [eu] não tenho mais.” Essa não é a primeira vez que ele se mostra desmotivado com a participação. Nas últimas semanas, o peão pediu para ser eliminado e chegou a tentar ingerir remédios para se matar.

