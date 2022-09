A Fazenda 14: Durante conversa, Tiago Ramos e Vini revelam com quem querer ficar

Parece que alguns peões estão bem ansiosos para a primeira festa da 14ª temporada de ‘A Fazenda’. Tiago Ramos teve uma conversa bem animada com Vini Büttel, após voltar da prova que elegeu Lucas como o primeiro fazendeiro desta edição e, Pelé imune.

O ex-namorado da mãe de Neymar Jr. falou sobre as mulheres do reality show rural. Durante a conversa, Tiago assumiu o desejo de ficar com Deolane Bezerra, pois gosta de ‘mulheres maduras’.

O influenciador aproveitou para contar que perdeu sua virgindade aos 15 anos de idade, com uma mulher de 52 anos. Agora, Vini declarou sua preferência pela funkeira Tati Zaqui. Confira imagens do momento:

Tiago Ramos assume para Vini que quer pegar Doutora Deolane, kkkkkk pois gosta de mulheres maduras. Vini disse que quer pegar Tati. #ProvaDoFazendeiro

pic.twitter.com/jKCDsgA6Pt

— Dantas (@Dantinhas) September 15, 2022

Tiago Ramos contou que perdeu a virgindade aos 15 anos com uma mulher de 52. #ProvaDoFazendeiro

pic.twitter.com/DdnELnwKy0

— Dantas (@Dantinhas) September 15, 2022

Baronesa explica ‘ranço’ de Tiago Ramos Durante a madrugada desta quarta-feira (14), Claudia Baronesa, participante do paiol de ‘A Fazenda 14’ explicou o ‘ranço’ que tem de Tiago Ramos. Em conversa com Bia Miranda e MC Créu, que também estão concorrendo a 21ª vaga no reality show rural, a mãe de MC Gui falou: “Ele teve uma atitude muito feia com meu filho e por isso eu tenho um ‘ranço’ instalado.”

A influenciadora revelou que Tiago e seu filho, MC Gui, estavam juntos jogando futebol, quando Tiago se machucou e acusou o funkeiro de ter feito de propósito. Baronesa afirmou que Gui perguntou se ele estava bem e que o influenciador teria afirmado que sim, estava tudo certo. Entretanto, no dia seguinte, Tiago apareceu nas redes sociais acusando Gui de agressão.

Baronesa fala sobre ‘ranço’ de Tiago. (Foto: Divulgação/ TV Record)

