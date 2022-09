A Fazenda 14: Em clima de guerra, Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque protagonizam barraco: “P*tinha baixa”

E o que já era esperado, aconteceu! Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra protagonizaram o primeiro grande barraco dessa edição, na manhã dessa quinta-feira (15). As peoas já acordaram em clima de guerra!

+ A Fazenda 14: André Santos e Suzi Sassaki vão pra baixo do edredom e peoa sussurra: “Não para”

Durante a madrugada dessa quinta (15), Moranguinho afirmou para Deolane, que a Deborah havia comentado que tinha informações privilegiadas sobre a vida de Pétala Barreiros, as quais até o colunista Léo Dias gostaria de saber. No bate-papo, as peoas chegaram a conclusão de que Deborah poderia ter obtido essas informações, quando estava na casa de Deolane, conversando com Pétala na piscina.

Moranguinho conta que Deborah falou que Pétala confidencializou coisas da vida dela que Léo Dias ia adorar saber. Pétala disse que contou tudo sobre a sua vida para Deolane e Lucas Guimarães #AFazenda14 pic.twitter.com/8mHyceWwlY

— Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 15, 2022

Pétala quis tirar satisfação com Deborah no mesmo momento que ficou sabendo dos comentários da ex-Power Couple. Porém, as peoas não deixaram. Na manhã dessa quinta, após o Fazendeiro distribuir as tarefas da casa, Deolane resolveu tirar satisfação com Deborah. E foi aí que a confusão começou!

“Você ameaçar que o Léo Dias merece saber, não vale nada”, declarou Deolane. “Não ameacei p*rra nenhuma. É sério que você vai começar isso?”, perguntou Deborah.

Deolane e Deborah brigando e o melhor de tudo que isso aconteceu 7 horas da MANHÃ. Eu amo o entretenimento que só a Fazenda traz. #AFazenda14 pic.twitter.com/zHOS96vXaF

— PEDRAO (@Itspedrito) September 15, 2022

Por fim, Moranguinho tentou apaziguar a situação, mas não obteve sucesso. A dançarina reuniu Deolane, Deborah e Pétala na sala para poder resolver o mal-entendido, mas a Musa do Paulistão ficava interrompendo a dançarina e não deixou Moranguinho falar.

“Fala se eu ameacei”, afirmou Déborah, enquanto Moranguinho tentava falar para todos o que havia ocorrido. “Amor, eu estou só repetindo as suas palavras. Se ela (Pétala) entendeu como uma ameça, se resolve com ela, a vida é dela. Ela tem o direito”, declarou Moranguinho.

A Deborah cortando a Moranguinho pra não repetir o que ela falou sobre a Deolane e a Pétala.#AFazenda14 pic.twitter.com/I3UVy20IUj

— #HITOU (@hitounaweb) September 15, 2022

Barraco de Deborah e Deolane é comparado a briga de Andressa Urach e Denise Rocha “Você está me peitando?”, perguntou Deborah. “Eu sempre vou te peitar”, declarou Deolane. A briga das pessoas fez os internautas lembrarem de outra grande briga icônica de A Fazenda. Em 2013, na 6ª edição do reality rural, as influenciadoras Andressa Urach e Denise Rocha protagonizaram uma briga que é lembrada até os dias de hoje.

Naquela época, durante o programa, Denise não havia gostado dos comentários que Andressa estava fazendo sobre ela enquanto estava deitada. Com isso, Denise foi tirar satisfação com Urach e a briga começou. As pessoas se enfrentaram e fizeram um barraco histórico dentro do reality.

Confira as brigas de Deborah x Deolane e Andressa x Denise:

BERRO com as duas se peitando igual Urach e Denise hahahaha . Essa é uma manhã normal em A Fazenda.

Reprodução/Record TV #AFazenda14 pic.twitter.com/vbAahfUBs3

— Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 15, 2022

ESQUENTA #AFazenda14

Vamos voltar para a 6ª temporada de #AFazenda com uma briga emblemática: Andressa Urach x Denise Rocha.

O conflito dessas duas marcou o reality até hoje, com seus famosos memes.

FALTAM 30 DIAS!

A estreia é no dia 13/09! pic.twitter.com/nKEQkWeid5

— Record TV Fãs (@RecordistasOFC) August 14, 2022

Fique por dentro de tudo o que está rolando em A Fazenda:

+ A Fazenda 14: André Santos e Suzi Sassaki vão pra baixo do edredom e peoa sussurra: “Não para”

+ A Fazenda 14: Lucas Santos é o primeiro Fazendeiro da edição

+ A Fazenda: Deborah é desmascarada por Deolane e fica sem reação