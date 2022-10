‘A Fazenda 14’: Em estratégia ‘kamizake’, Tati Zaqui é eliminada com 27,70% dos votos

O quarto peão foi eliminado nesta quinta-feira, 13, em A Fazenda 14. Desta vez a roça teve ‘peões estreantes’. O influenciador Vini Buttel chegou à eliminação por indicação do fazendeiro Alex. Puxada da Baia, Bárbara Borges também estreou nos banquinhos da roça. Por estratégia de grupo (que acabou dando errado), Tati Zaqui completou a 4ª roça da temporada. Na votação recorde da edição 14 até aqui, Bárbara foi a primeira salva. E com a estratégia errada, Tati foi a eliminada da semana com 27,70% dos votos. O mais votado para permanecer foi Vini com 43,33%. Babi teve 28,97% dos votos.

Leia também Sensação do Grammy deste ano, Silk Sonic não vai concorrer à premiação em 2023 Stênio Garcia descobre doença após ter Covid-19: ‘Fez um estrago feio’