A Fazenda 14 estreia com dinâmica, Fazendeiro e bate boca: saiba tudo

A Record TV estreou mais uma temporada do reality show A Fazenda 14 nesta terça-feira (13/9). O primeiro episódio da nova temporada foi marcado por uma dinâmica para descobrir quem ficaria na Baia, uma outra disputa para escolher os seis que disputariam a prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (14/9) e, claro, muito barraco e bate boca.

O programa começou com um pedido dos integrantes do Paiol da casa para que permaneçam na sede de Itapecerica da Serra, em São Paulo. São eles: Claudia Baronesa (ex-Power Couple); MC Creu (cantor e ex-Power Couple); Suziaine Martins (ex-Teste de Fidelidade); Bia Miranda (influencer); e André Santos (ex-jogador de futebol).

Os cinco participantes do Paiol disputarão uma vaga no elenco do reality rural da Record TV através de uma votação do público no site oficial da emissora.

“Vou dar o meu máximo”, disparou a Bia Miranda! Vote lá no https://t.co/BI6BWxc5pH #EstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/f9xUmIj9qJ

— A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2022

Dinâmica Já na sede do reality, os peões passaram por uma dinâmica para definir os quatro que dormiriam na Baia da casa. Os participantes se dividiram em duplas e precisavam escolher dois nomes para dormirem na parte mais desvalorizada da fazenda.

No fim, André Marinho, Bruno Tálamo, Vini Büttel e Thomaz Costa foram para a Baia e não poderão disputar a primeira Prova do Fazendeiro do reality show. Além de não disputar o chapéu, os participantes divirão o espaço com cavalos e não poderão usar itens da sede.

Tati Zaqui, Bruno Tálamo e Thomaz Costa se estranharam durante a brincadeira, após a funkeira optar por deixá-los na Baia. “Ele [Thomaz Costa] falou que a casa estava muito morna, então bora começar”, instigou a cantora.

É… veio aí a baia logo de primeira #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/u58jC0n53K

— Bruno Tálamo (@TalamoBruno) September 14, 2022

Dinâmica para a Prova do Fazendeiro A estreia também contou com uma prova em que os peões da sede de Itapecerica da Serra disputaram uma vaga na primeira Prova do Fazendeiro. Em uma disputa de reflexo, um peão, sorteado por Adriane Galisteu, escolhia um outro participante. Na estrutura, um bastão era disparado três vezes. Quem pegasse mais vezes, eliminava o outro participante.

Após três etapas do jogo, onde alguns dos eliminados foram escolhidos para voltar ao jogo, Pétala Barreiros, Tiago Ramos, Alex, Lucas Costa, Pelé e Shayan disputarão o primeiro chapéu do Fazendeiro deste ano nesta quarta-feira.

Como a prova será disputada em dupla, Alex e Shay ficarão juntos; Tiago e Pétala formarão outra dupla; e Lucas e Pelé serão a terceira.

Mas a prova vai ser em dupla! #EstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/km3OKnjbGu

— A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2022

Barraco armado A Record TV, é claro, preparou um barraco para esquentar os ânimos em A Fazenda 14. Os participantes do Paiol precisaram classificar os peões que estão na sede da casa. Eles, no entanto, não sabiam que os principais estavam assistindo tudo que o pessoal do Paiol pensa deles.

A classificação e seus desdobramentos serão mostrados na edição do programa desta quarta-feira (14/9), que também contará com a primeira Prova do Fazendeiro.

Os peões vão assistir essa dinâmica no Paiol! Torta de climão garantida #EstreiaAFazenda #AFazenda

Quer acompanhar, ao vivo, tudo o que rola no Paiol? Acesse já https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/faF88wXc5c

— A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2022

O post A Fazenda 14 estreia com dinâmica, Fazendeiro e bate boca: saiba tudo apareceu primeiro em Metrópoles.