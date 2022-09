A Fazenda 14: Fazendeiro ganha regalia para curtir com mais 3 peões

Nesta quarta-feira (14), ao lado de Pelé Milflows, Lucas venceu a prova e se tornou o primeiro fazendeiro da décima quarta temporada de ‘A Fazenda’. E as regalias do título chegaram para o ator na tarde deste sábado (17).

Na companhia dos outros participantes, Lucas recebeu a novidade de que teria um espaço reservado para ele e mais 3 peões que escolher. É um rancho com comidas diferentes e artefatos para diversão. O ator escolheu Moranguinho, Pétala e Deolane para curtir o local e serem suas aliadas no jogo. Confira o momento:

Lucas chegou ao Rancho do Fazendeiro com suas aliadas Moranguinho, Pétala e Deolane #AFazenda

Morango disse que falou pras meninas do outro grupo que a Fazenda não é resort. #AFazenda pic.twitter.com/iiGCW0Ftrv

Deolane e Moranguinho dizem que Kerline defendeu Tiago porque está afim dele. Carla Diaz, pode entrar. #AFazenda pic.twitter.com/NvlZnKzeVv

Lucas diz que eles estão fazendo um jogo legal, bonito e limpo. Moranguinho diz que estão fazendo um jogo honesto. #AFazenda pic.twitter.com/hMKMb04EPL

Equipe de Tiago Ramos se pronuncia sobre saída de ‘A Fazenda’ Na madrugada deste sábado (17), Tiago Ramos ameaçou bater o sino e deixar ‘A Fazenda 14’. O modelo discutiu com Thomaz Costa durante a primeira festa do reality show rural. Você pode conferir detalhes da briga aqui.

Segundo a equipe do ex-padrasto de Neymar, ele reconsiderou sua decisão. “Tiago continua no jogo”, diz a mensagem publicada no perfil oficial do influenciador no Instagram. A RecordTV ainda não informou qual será o destino do peão.

Tiago Ramos continua em ‘A Fazenda 14’. (Foto: Reprodução/ Instagram)

