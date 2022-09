A Fazenda 14: Ingrid Ohara fica descontente com entrada de Bia Miranda no reality

Bia Miranda foi a escolhida do paiol, pelo público, para integrar o elenco fixo de ‘A Fazenda 14’, nesta quinta-feira (15). A neta de Gretchen se mostrou bastante emocionada com a decisão, porém, alguns participantes do reality show rural não ficaram felizes com sua entrada.

Quando a influenciadora pisou na sede, Ingrid Ohara fez questão de mostrar seus sentimentos para a nova peoa. Primeiro, a influencer abraçou e parabenizou Bia, mostrando um pouco de cordialidade.

Logo em seguida, Ingrid fez questão de despejar todo seu descontentamento sobre a nova integrante: “Se nem me conhece e já fica falando merda de mim né… Nem me conhece. Nem sabe da minha história. Te manca!”. Confira o momento:

Durante discussão, Deolane ameaça bater na cara de Deborah Deolane Bezerra enfrentou Deborah Albuquerque na manhã desta quinta-feira (15), após descobrir que a ruiva estava falando sobre ela e Pétala Barreiros durante a madrugada. A discussão, que movimentou o dia em ‘A Fazenda 14’ terminou em gritaria, xingamentos e ameaças.

A confusão começou quando Deborah falou para Ellen Cardoso, a Moranguinho, que sabe vários podres de Pétala que vários perfis de fofoca pagariam para ter. A dançarina, então, repassou o que ouviu para Deolane, que entendeu como uma ameaça. Confira os melhores momentos da briga:

