A Fazenda 14: Iran critica atitude de Jade Picon no “BBB22”

Na manhã desta quinta-feira (28), Iran Malfitano lembrou e criticou uma atitude que Jade Picon teve durante o BBB 22. O peão que conversava com Alex Galette, disse que Ingrid Ohara deveria pedir desculpas para Vini Buttel de maneira genuína.

O ator então comparou a ação da influenciadora com pessoas que fazem caridade apenas por mídia: “É a mesma coisa do que diz aquela frase: ‘a caridade tem que ser velada, senão ela vira vaidade’. De que adianta você fazer 500 quentinhas, sair distribuindo para os sem-teto, com o celular dizendo: ‘Eu faço’? Isso é genuíno? Não é”.

O peão então lembrou de uma atitude que Jade Picon teve no reality da Globo: “A pessoa está querendo mostrar pra todo que é bonzinho, está querendo aplauso. A caridade é velada. É o que eu acho super errado no que a outra fez lá no outro reality. ‘Se eu for campeã, eu vou distribuir o prêmio entre…’, ela tá querendo o quê? Chuva de aplausos? Olha como ela é boazinha? Faz de boca calada”.

Iran Malfitano critica atitude de Jade Picon no BBB 22 (Reprodução/Instagram)

Relembre a atitude de Jade Picon criticada por Iran Malfitano Quando estava enfrentando Jessi Alves e Arthur Aguiar em um paredão do BBB 22, Jade Picon fez um discurso polêmico para pedir a sua permanência no reality.

A atriz revelou que doaria o prêmio para 5 instituições, caso vencesse o programa: “Tenho sido muito coerente com o meu jogo, sem medo de nada. E um sonho pra mim é poder usar toda essa minha experiência como veículo para ajudar milhares de pessoas: ganhando o prêmio e doando R$ 1,5 milhão para cinco instituições diferentes, brasileiras”.

A fala da artista foi muito criticada na web na época, com internautas alegando que ela apenas falou isso para ganhar visualizações.

Se a Jade tinha alguma chance, ela se tirou com esse discurso #BBB22

